15 копеек из серебра и разменные "шаги": история украинских денег

Привычные нам гривни и копейки – не первая валюта независимой Украины, хотя о ее предшественниках уже редко вспоминают.

"Прототипы" украинских денег

Пожалуй, первой "валютой" независимой Украины можно было бы назвать купоны. Хотя они были введены еще в 1990 году – до провозглашения независимости, но уже после выхода постановления УК КПСС "О порядке выхода из СССР". Подобные купоны были у многих бывших советских республик, но у каждой – свои.

Полноценными деньгами те купоны, конечно, не были: скорее, дополнением к ним. Хотя и советские деньги уже не были полноценным платежным средством: в магазинах их принимали к оплате только в паре: рубли и купоны.

Отрывные купоны просуществовали недолго. К 1992 году были отпечатаны привычные нам гривни. Купюры от 1 до 20 – в Канаде, 50 и 100 – на Мальте (британской фирмой), монеты – в Италии. Но началась гиперинфляция, и введение полноценной денежной единицы решили отложить. Вместо нее были введены многоразовые купоны – карбованцы. Отпечатанные в обычной типографии, на дешевой бумаге, они часто рвались. Но вопрос о долговечности этих денег не ставился вообще – предполагалось, что они пробудут в обороте не дольше 4-5 месяцев.

Однако купоны продержались в обращении 4 года. В последние месяцы их хождения у нас была просто страна миллионеров. Зарплата в 4 млн купоно-карбованцев считалась не такой уж и высокой. Даже мамы в декрете получали пособие в 1,5 млн. Правда, этих денег не хватало даже на пачку памперсов.

ГривнА или гривнЯ?

"Днем рождения" современной украинской гривни стал день 2 сентября 1996 года, когда гривни и украинские копейки были наконец введены в обращение. К тому времени в Киеве была построена фабрика по изготовлению бумажных денег. Монеты стали печатать на Луганском патронном заводе. В 1997 году была построена Фабрика банкнотной бумаги в г. Малин Житомирской области.

Купоно-карбованцы обменивали на гривни по курсу 100 000:1. Доллар тогда стоил 2 гривни.

Интересно, что все 22 года существования украинской денежной единицы не утихают дискуссии о том, как ее правильно называть: гривна или гривня. Филологи утверждают, что "гривна" – название массивного ожерелья, которое носили женщины в Киевской Руси. А вот "гривня" – название монет той же эпохи. Тем не менее в российских словарях украинскую денежную единицу записали как "гривна". Хотя еще в 1996 году Нацбанк разослал официальное разъяснение "О правильном воспроизведении названия украинской денежной единицы "гривня" в других языках". Там, в частности, говорится, что всякие "grivna" или "hrivna" – неправильно, единственный приемлемый вариант – "hryvnia".

Впрочем, сам НБУ в разделе "История украинской гривни" сообщает, что название "гривня" происходит "от слова "гривна", которое во времена Киевской Руси означало нашейное украшение". Так что дискуссии насчет "а" и "я" в названии украинской валюты прекратятся, похоже, еще не скоро.

50 шагов плюс 50 шагов – будет гривня

Горячие споры велись и по поводу названия украинской копейки. Оставлять "советское" название не хотелось. Всерьез обсуждались такие варианты названий, как "шаг", "сота", "резана". Даже были выпущены пробные монеты 1 шаг и 50 шагов. Но у каждого из них находились критики.

Долгое время металлические украинские деньги назвали просто "монета". Следы этой неопределенности сохранились, например, в письме НБУ от 13 сентября 1996 года:

Но в итоге решили оставить привычную "копейку".

Кстати, украинские металлические деньги могли быть гораздо более ценными. Во-первых, в постановлении НБУ "О разменной монете Украины" от 1992 года говорилось о выпуске не только привычных нам монет, но также о 3 и 15 копейках. Во-вторых, долго выбирали, из какого металла чеканить мелочь. Были выпущены пробные партии монет из алюминия, бронзы, никеля, латуни и даже из серебра!

Вот такими могли быть копейки из серебра.

Фото с сайта www.dpa.cv.ua

Но в итоге остановились на алюминии (1 и 2 коп. до 1994 года), нержавейке (5 коп.) и латуни (10-50 коп. до 1996 года).

А вот с дизайном монет, похоже, особо не фантазировали, определились сразу.

Позже производство монет несколько раз пытались удешевить. Так, с 2000 года "белую" мелочь стали делать из нержавейки, а "желтую" – из алюминиевой бронзы. После 2013 года "желтые" монеты начали выпускать из стали с латунным покрытием.

Сейчас украинская мелочь постепенно уходит в небытие. Последний раз копейки были отчеканены в 2016 году, и недавно Нацбанк заявил, что отказывается от монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Зато выпустил 1 и 2 гривни (сталь с никелевым покрытием). В следующем году в кошельках украинцев должны появиться обиходные металлические монеты в 5 и 10 грн. Как часто впредь будут выпускать новые 10 и 50 копеек – в НБУ не признаются.

По состоянию на 1 июля в обращении находятся 13 млрд монет на общую сумму 2,1 млрд грн. Примерно по 300 монет на одного жителя. Через два года в обиходе должно остаться вдвое меньше монет – 158 штук на душу населения.

Почему не вводят купюру в 1000 гривен?

"Главные герои" бумажных денег (чьи портреты изображены на купюрах) также были утверждены еще в 1991 году и с тех пор не менялись. Разве что первоначально не планировалось выпускать купюру в 500 грн, она была добавлена в перечень денег позже.

Дизайн купюр менялся несколько раз. Добавлялись новые защитные элементы. Сейчас их около 20.

В настоящее время НБУ проводит очередной редизайн банкнот. Начиная с 2014 года, были обновлены купюры в 100 и 500 гривен. А 25 сентября 2018 года будет выпущена в оборот новая 20-гривенная купюра. Выглядеть она будет так:

В прошлом году в НБУ признались, что "в ближайшее время" намереваются ввести в обращение купюру в 1000 грн. Чей портрет планировалось на ней разместить – держали в страшной тайне.

Однако "тысячу" сих пор не ввели. Возможно, причину стоит искать в таком разъяснении замглавы НБУ Дмитрия Сологуба:

"В целом, если смотреть на систему с купюрами, есть оптимальная точка. Если ты делаешь действительно большую купюру, то это стимулирует теневую экономику. Как, например, говорят, что 500 евро убирают, потому что это любимая купюра фальшивомонетчиков или наркодиллеров. А наши расчеты показывали, что в условиях того, как изменилась монетарная база, как изменился уровень цен в стране, оптимально все-таки введение этой купюры", – пояснил Сологуб.

На 1 июля в обороте находилось 2,9 млрд банкнот на общую сумму 371,4 млрд дон. То есть по 68 на каждого. Через два года должно остаться всего по 42 банкноты на человека. НБУ заявил, что намерен стимулировать безналичные расчеты, а количество наличных денег постепенно уменьшать.