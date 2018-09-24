В Украине ввели в эксплуатацию первый универсальный буксир: фото

Судно, аналогов которого не строили в Украине 13 лет, приступило к выполнению своих функций

Украинская судостроительная компания "Нибулон" ввел в эксплуатацию первый универсальный буксир проекта Т3500, пишет ЦТС.

Судно, аналогов которого не строили в Украине 13 лет, было спущено на воду еще в мае, однако к выполнению своих функций приступило лишь сейчас.

Буксир проекта Т3500 предназначен для проводки судов по Бугско-Днепровско-лиманскому каналу (БДЛК), их швартовки к причалам терминалов компании, проводки караванов несамоходных судов (2-4 ед.) по БДЛК и проведения караванов по каналам в период ледового состояния в районах плавания реки Днепр и Черного моря.

Отметим, что 10 июля был спущен на воду уже второй многоцелевой морской буксир проекта Т3500 с названием "Нибулон 101". Сейчас на нем настраивают системы и механизмы машинного отделения и водоподготовки, заканчивают отделочные работы и установку мебели в жилом контуре. На следующей неделе состоятся пуско-наладочные работы пропульсивной установки и палубных механизмов.

Также в компании сообщили, что в данный момент ведут строительство еще четырех буксиров и самоходного перегрузчика.

Ранее мы писали, что "Нибулон" инвестирует в инфраструктуру Украины более 5,5 млрд гривен.