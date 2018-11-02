Акции Apple обрушились, компания потеряла около 70 миллиардов долларов

Всемирно известный производитель телефонов и программного обеспечения компания Apple потеряла около $70 млрд в стоимости акций из-за объявления о заниженных ожиданий прибыли в конце 2018 года.

Таким образом, рыночная капитализация компании вновь стала меньше $1 трлн, сообщило в пятницу американское информагентство Reuters.

"Apple Inc в четверг предупредила, что продажи в праздничном квартале, вероятно, не оправдают ожиданий Уолл-стрит, что глава компании Тим Кук объяснил слабостью на развивающихся рынках и валютными издержками", – говорится в сообщении.

Такой "разочаровывающий" прогноз сразу же привел к падению акций Apple на 7%, лишив компанию примерно $70 млрд рыночной капитализации, которая, в свою очередь, опустилась ниже $1 трлн. В этой связи сообщается, что такая тенденция может также усилить беспокойство инвесторов о технологических компаниях, акции которых подверглись распродаже из-за не оправдавших ожидания результатов Amazon.com Inc и Alphabet Inc.

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Apple ожидает получить выручку в диапазоне от $89 млрд до $93 млрд в первом финансовом квартале, который завершится в декабре, при этом среднее значение – $91 млрд – не дотянуло до прогноза Уолл-стрит на уровне $93 млрд, показали данные IBES от Refinitiv.

Как сказал сам Тим Кук, Apple "наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков". По его словам, в число слабых рынков входят Бразилия, Индия, Россия и Турция.

За квартал, завершившийся в сентябре, Apple получила выручку в размере $62,9 миллиарда и прибыль в размере $2,91 на акцию. Аналитики ожидали выручку в размере $61,5 миллиарда и прибыль в размере $2,79 на акцию.

В общей сложности, Apple продала 46,9 млн iPhone в четвертом финансовом квартале против прогноза аналитиков, ожидавших показатель в размере 47,5 миллиона. Однако средняя цена продажи составила $793 против ожидаемых аналитиками $750,78, что следует из данных FactSet.

Компания сообщила, что выручка от сервисов, в том числе iCloud, App Store и Apple Music, достигла $10 млрд, как и ожидали аналитики.

За весь 2018 финансовый год, завершившийся в сентябре, Apple получила выручку в размере $265,6 млрд и прибыль в размере $11,91 на акцию. Аналитики ожидали выручку в размере $264 млрд и прибыль в размере $11,79 на акцию.

Напомним, что ранее обновление iOS 12.1 начало тормозить работу iPhone 8 и iPhone X, поскольку Apple добавила спорную функцию управления эффективностью работы процессора. Также несмотря на свое технологичное совершенство, Apple iPhone XS держит заряд хуже iPhone X.