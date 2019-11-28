Активист: Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ – это капитуляция Украины

По мнению Лютого, такие действия подпадают под обвинение в государственной измене, за которую предусмотрена ответственность

/ Фото: Pixabay

Восстановление импорта электроэнергии из РФ, которое началось из-за "поправки Геруса" – это прямая капитуляция Украины перед российскими захватчиками, виновные должны понести ответственность. Об этом заявил председатель правления ОО "Центр помощи и адаптации ветеранов, инвалидов, бойцов АТО и других участников боевых действий" Владимир Лютый.

"Это прямая капитуляция украинского государства перед российскими захватчиками", – цитирует Лютого "Обозреватель".

Он заявил, такие действия подпадают под обвинение в государственной измене, за которую предусмотрена ответственность.

Реклама

"Государственная измена началась с того, что ни одно решение не выносилось на публичное обсуждение. По законодательству они должны принимать открыто, обсуждать. Знаете, как собрались два вора в законе и порешали, что им делать. Это предательство", – сказал Лютый.

В тренде В Кабмине предложили повысить тарифы на "свет": кого это затронет

Он считает, что из-за импорта электроэнергии в настоящее время Украину снова подсаживают на энергетическую иглу Кремля. "Нас снова возвращают на 10 лет назад и сажают на иглу России", – отметил Лютый.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама