AliExpress массово блокирует пользователей из России: названы причины

Когда онлайн-магазин только набирал популярность в РФ, администрации площадки приходилось закрывать глаза на некоторые случаи, но теперь ситуация изменилась

Китайский онлайн-магазин AliExpress, правила доставки в Украину из которого изменились, начал массово блокировать учетные записи россиян за попытки обмана китайских продавцов. Попытки мошенничества связаны с открытием споров, отмечают аналитики Akket.

По правилам сайта, если покупатель обнаруживает брак у товара, можно открыть спор, чтобы урегулировать вопрос. Покупатель в итоге может полностью или частично вернуть деньги за покупку.

Однако в последнее время в сети появилось большое количество видеороликов, на которых предприимчивые россияне подробно объясняют, как обмануть китайских продавцов и получить любой товар практически бесплатно.

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Когда AliExpress только набирал популярность в России, администрации площадки приходилось закрывать глаза на такие случаи, однако теперь все изменилось. Интернет-магазин стал массово блокировать подозрительные учетные записи. Блокировка происходит из-за слишком большого количества открытых споров по отношению к общему числу заказов. Например, если у покупателя всего десять заказов, а по восьми из них открыты споры, то, скорее всего, учетная запись будет заблокирована.

Помимо этого, некоторых нарушителей заносят в черный список. При этом если создать новый аккаунт с такими же ФИО и адресом проживания, то учетная запись также будет заблокирована, то есть фактически AliExpress запрещает конкретному лицу покупать в рамках своего онлайн-магазина какие-либо товары.

Напомним, в 2018 году в Украине начали действовать новые налоговые правила, которые, в частности, касаются получения посылок из иностранных интернет-магазинов. Начиная с четвертой за месяц посылки будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом: