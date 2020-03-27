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АМКУ рекомендовал "Укрзалізниці" воздержаться от введения новых правил грузоперевозок

27 марта, 16:00

В комитете считают, что отдельные условия предложенного УЗ нового договора на услуги могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг

Антимонопольный комитет рекомендовал "Укрзалізниці" воздержаться от введения новых правил грузоперевозок с 1 апреля, поскольку отдельные условия предложенного УЗ нового договора на услуги могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг. Об этом сообщается на веб-портале АМКУ.

"Проанализировав проект Договора, Комитет выяснил, что отдельные условия настоящего Договора могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг. Принимая во внимание тот факт, что АО "Укрзалізниця" является субъектом хозяйствования, занимающим монопольное положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, потребители вынуждены будут даже в случае несогласия с предложенными условиями перевозки заключать договоры из-за отсутствия альтернативы", – отмечается в сообщении.

В АМКУ также отметили, что такие действия не были бы возможными в условиях существования значительной конкуренции на рынке, а следовательно содержат признаки нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом.

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В связи с этим комитет предоставил "Укрзалізниці" обязательные для рассмотрения рекомендации удержаться от внедрения нового договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом и продлить срок действия настоящего договора до момента наработки его новой редакции с учетом замечаний и предложений со стороны операторов рынка грузовых перевозок.

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Ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что введение с 1 апреля новых правил грузоперевозок от "Укрзалізниці" приведет к увеличению расходов для предприятий горно-металлургического комплекса на сотни миллионов гривен.

В то же время экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко отметил, что от стабильной работы "Укрзалізниці" зависит вся экономика страны и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

Напомним, по данным Госстата, в январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года. Спад промпроизводства в феврале 2020 года в годовом измерении (до февраля 2019 года) с учетом корректировки на эффект календарных дней составил 4,1%.

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Укрзализныця железная дорога АМКУ грузоперевозки

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