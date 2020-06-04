"Азовсталь" просит отсрочить на год повышение ренты на добычу руды

Рост ренты на железную руду может привести к полной остановке предприятий ГМК

Повышение ренты на добычу железной руды приведет к дестабилизации работы горно-металлургической отрасли и падению поступлений в государственный бюджет, это решение нужно отложить минимум на год.

Об этом говорится в обращении ЧАО "МК" Азовсталь" к президенту Владимиру Зеленскому.

В обращении отмечается, что повышение ренты на добычу железной руды в Украине в 1,5 раза, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 1210), является критическим для жизнеспособности предприятий ГМК и может привести к полной остановке производства.

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"Вступление в силу законопроекта №1210 (ЗУ №466), который предусматривает рост ренты на железную руду, приведет к повышению стоимости ключевого сырья для металлургии, будет способствовать дальнейшему наращиванию убыточности украинской металлургии, снижению уровня ее конкурентоспособности на внешних рынках и, как результат, будет способствовать сокращению экспорта металлопродукции из Украины, снижению уровня металлургического производства, с рисками полной остановки", - говорится в обращении.

В "Азовстали" напомнили, что власть публично декларировала установление моратория на повышение налоговых и тарифных ставок и снижение административного давления, однако введением в действие закона об изменениях в Налоговый кодекс делает противоположное.

"Следствием будет снижение валютных поступлений в страну, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сокращение рабочих мест, в т.ч. на подрядных предприятиях, которые зависят от заказов АО "Азовсталь", – отмечается в обращении.

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В компании призвали президента не допустить повышения ренты на добычу руды и внести соответствующие изменения в принятый закон или отсрочить введение его в действие на один год.

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Ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $ 64 млн в год, или на 42%, и может иметь критические последствия для отрасли.

Напомним, Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.

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