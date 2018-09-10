Беларусь отказалась от кредитов МВФ, чтобы не "шокировать население"

В Минске заверили, что принципиальных разногласий с Фондом не было

Пока в Украине работает миссия МВФ, правительство соседней Беларуси решило отказаться от кредитной программы Международного валютного фонда. Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает Deutsche Welle.

Ермолович обосновал свою позицию тем, что, согласно мнению главы государства, программа МВФ может обернуться "шоком для населения".

Это в свою очередь связано с тем, что МВФ настаивал на реализации программы реформ в более сжатом периоде, чем это было ранее согласовано правительством.

При этом корневых разногласий с МВФ по характеру реформ белорусское правительство не отмечает.

"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии Фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", — добавил Ермолович.

По его словам, в среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиардов долларов. Но в 2019 году Минск не намерен размещать еврооблигации.

Напомним, Беларусь является членом МВФ с 1992 года. В 1995 году МВФ прекратил выделение кредитов Беларуси из-за несоответствия экономической политики правительства рекомендациям фонда. Основные противоречия, возникавшие между МВФ и Беларусью, касались белорусской модели экономики. Представители фонда настаивали на ее либерализации, проведении жесткой монетарной политики, приватизации, снижении административного ценового регулирования и регулирования зарплаты.

В начале февраля 2004 года белорусская сторона заявила об отсутствии необходимости в привлечении кредитных ресурсов МВФ. Но в октябре 2008 года правительство Беларуси обратилось в МВФ с новой просьбой о выделении кредита. После длительных консультаций фонд принял решение предоставить стране стабилизационный кредит в почти два с половиной миллиарда долларов под реализацию рассчитанной на 15 месяцев программы экономических реформ.

В 2017 году Белпрусь обсуждала возможность получения от МВФ программы в размере до 3,5 миллиарда долларов.