Беспредел в украинских супермаркетах: колбасу на прилавках едят коты, а простроченную сметану прокалывают иголкой

Как так случилось, что в Украине продают просроченные товары

Постоянная тошнота, головная боль, высокая температура и расстройство желудка... Это лишь несколько признаков пищевого отравления. В летнюю жару риск отравиться – растет. Причем вид и запах продуктов может не вызвать подозрения, говорят специалисты, но процесс разложения уже идет, токсины выделяются...

Часто единственный шанс узнать, нормальная колбаса, рыба или масло, это посмотреть на срок годности. Но что делать, когда ценники переклеивали несколько раз. В прошлом году Госпродпотребслужба проверила около пяти тысяч торговых точек. Просрочку нашли почти в половине!

Ведущий рубрики "На здоровье", Виталий Литвин, расскажет, когда закончится беспредел продавцов?

Вот такую картину в соседнем магазине регулярно наблюдает киевлянин Игорь. И уже несколько лет подряд он вместе с единомышленниками пытается привлечь коммерсантов к ответственности.

"У нас коты едят колбасу на прилавках, маркет, в котором у нас можно просроченные продукты увидеть каждый день, вздутые банки сметаны, которые проколоты иголочкой, чтобы они не надувались и чтобы оно было тихонько все", – жалуется Игорь.

Пока эта борьба не имеет особого успеха. Призывы покупателей навести порядок – администрация магазина игнорирует.

"Вызывались наряды полиции, нет ответа от полиции, сейчас будем обращаться в Госпродпотребслужбу", – говорит киевлянин.

Как так случилось, что в Украине продают просроченные товары? Ведь закон это запрещает.

"Вся продукция, срок годности которой истек, должно быть утилизирован", – говорит юрист Ирина Лейко.

Но предприниматели утилизировать ее не торопятся. А продают по цене нормальных продуктов, откровенно обманывая клиентов. Хотя должно быть наоборот.

Это супермаркет в Берлине. Здесь – полно просрочки. Но спокойно. Магазин специализируется на ее продаже. Немецкое законодательство это позволяет. С единственной оговоркой: продавец должен проверить товар и получить заключение, что употребление безопасно.

"Обычно срок годности на упаковке свидетельствует о том, что продукт свежий до указанного времени. Но это не значит, что потом его нужно выбросить. Он еще долго не портится", – говорит владелец немецкого магазина просроченной еды Рафаэль Феллмер.

Обычные супермаркеты избегают продажи просроченных продуктов. Продукция, срок которой истек, должна особым образом маркироваться и продаваться в специальных отделах.

Обычно в маркетах есть уголки с акционным товаром, который скоро испортится.

Если же такой потенциально опасный продукт обнаружат на обычной полке, предприятие оштрафуют на 5000 евро. За повторное нарушение – лишают лицензии. А ответственное за соблюдение норм лицо может в год сесть в тюрьму.

А что в Украине с уголовной ответственностью за продажу просроченных продуктов?

"Уголовная ответственность наступает за умышленное введение в обращение продукции в крупных размерах, продукцию опасную и вредную для жизни и здоровья лиц. Большие размеры – это около 460 000 грн", – объясняет Ирина Лейко.

В небольшом магазинчике реализовать столько товара трудно, но, например, для крупной сети супермаркетов разложить по полкам каких-то три тонны просроченного сыра – мелочь.

А это уже Прага. Обычный супермаркет. Найти испорченные товары нам не удалось. Зато мы увидели продукты, срок которых вот-вот истечет. Например, этот соус из манго стоит в десять раз дешевле первоначальной цены.

"Система контроля в нашем магазине полностью автоматизирована. Она сама сообщает о товарах, срок годности которых подходит к концу. И мы мотивируем покупателей, снижая цену", – поясняет спикер сети супермаркетов Вацлав Куколичек.

Лучше продать дешевле, чем потом тратиться на утилизацию. Или платить штраф. В Чехии они немалые.

"Вас могут оштрафовать на 300 000 крон", – говорит спикер сети супермаркетов Вацлав Куколичек. Это – почти 370 000 гривен.

А вот – продуктовый склад. Единственная особенность: сюда свозят товары просроченные или поврежденные.

Этот склад в Праге ежемесячно принимает 200 тонн продуктов, срок реализации которых вот-вот закончится, или уже истек. Но есть решение соответствующих органов, их можно и дальше безопасно для здоровья употреблять. Затем эти товары бесплатно передаются благотворительным организациям.

Ключевое слово "бесплатно": бесплатно получают, и бесплатно раздают благотворительным организациям.

"У нас таких организаций – 150, которые ежедневно приходят. Они работают с людьми, в которых мало денег, или у которых кризис, проблемы, или с детьми без родителей", – говорит директор продовольственного банка Вера Дусова.

А в начале этого года чехи еще и закон приняли, которым запретили магазинам с торговой площадью более 400 квадратов выбрасывать продукты, которые можно отдать на благотворительность.

Есть ли подобное требование – бесплатно отдавать продукты, еще пригодные к употреблению, в Украине?

"У нас пока такой нормы в законе пока нет. У нас срок годности продуктов, или отметка "принять к" определяют конкретную дату окончательной его реализации. Закончилась – субъект должен снять его с реализации. Все", – говорит директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Украины Борис Кобаль.

Госпродпотребслужба – единственная в Украине, которая имеет право проверять торговые точки. С апреля полномочий у инспекторов больше.

"Со вступлением в силу закона о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах проверки эти проводятся без предупреждения, но, опять же, под этот закон должен быть новый подзаконный акт, постановление Кабинета Министров, которым эти критерии должны быть изменены", – продолжает Кобаль.

Получается правовая коллизия: закон – новый, а подзаконные акты – старые. Так что в полном объеме закон не работает. А должен. Теперь планово проверять предпринимателей можно будет ежеквартально. И знать об этих проверках – как сейчас – торговые точки не будут. Подготовиться, убрать испорченный товар – не успеют. А штрафовать их будут строго.

"148 920 гривен – это штраф на юридическое лицо-предпринимателя. И 93 – на физическое лицо", – говорит Кобаль.

Но проверять по-новому инспекторы смогут с 2019-го года. А пока коммерсантам волноваться нечего.

Что же делать украинским потребителям сейчас?

Киевлянин Игорь предлагает действенный рецепт – бойкотировать непорядочных торговцев.

"Мы и голосуем кошельком. Пока этот путь – самый проверенный", – говорит он.