Биометрические паспорта обязаны получить все: итоги дня

ОБЩЕСТВО

23 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

82% граждан Украины считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в августе. Такой же процент патриотов был и в 2017 году. Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 85%, в Центре – 84%, на Юге – 79%, на Востоке – 76%.

25,6 млрд грн по состоянию на 21 августа направлено на выплату пенсий, что составляет 85,4% месячной потребности, – сообщили в Пенсионном фонде. Как утверждают в Фонде, финансирование и выплата пенсий идет по графику.

734 млн грн составила общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июле, что в 4,2 раза ниже показателя января-июля 2017 года. По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 667 тыс. домохозяйств, что на 54,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Средний размер субсидии на одну семью в июле-2018 сократился на 28,8% по сравнению с июлем-2017 и составил 103,9 грн.

Прямой обязанностью любого гражданина Украины назвал Верховный суд получение биометрического паспорта. По его заключению, религиозные убеждения не могут быть основанием для невыполнения закона.

23 тыс. человек заболели корью в Украине за первое полугодие. Страна стала лидером в Европе по числу случаев заболеваемости корью. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения.

На 917,8 млн долл. украинцы в июле купили у банков валюты, тогда как продали им ее на 1053,1 млн, сообщил Национальный банк. Чистая продажа валюты украинцами в июле уменьшилась до 135,3 млн долл. по сравнению с 268,7 млн в июне, 350,6 в мае и 234,7 млн – в апреле этого года и 327,3 млн – в июле прошлого года. Объем покупки валюты в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 35,1%, тогда как продажи – только на 11,1%, а по сравнению с июлем 2017 года покупка увеличилась на 82,5%, продажа – на 26,9%.

946 человек погибли на водоемах Украины с начала года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Увеличился на 6% товарооборот розничной торговли Украины в январе-июле 2018 года в сопоставимых ценах по сравнению с январем-июлем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики. Оборот в июле по сравнению с июнем текущего года возрос на 3,9%, с июлем-2017 – на 6,6%.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 1 копейку до 27,71 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 22 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 21 августа.

Допускает рассмотрение возможности введения внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике как обязательного Министерство образования, сообщила министр Лилия Гриневич. Причина – плохой уровень знания этого предмета.

Сократили на 9,1% угледобывающие предприятия в январе-июле добычу рядового угля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 19 млн 142,1 тыс. тонн. Как сообщили в Министерстве энергетики, добыча коксующегося угля сократилась на 10,4% – до 3 млн 621,5 тыс. тонн, энергетического – на 8,7%, до 15 млн 520,6 тыс. тонн.

213,5 млн долл. потратила Украина с начала года на импорт ядерного топлива. В частности, в России было закуплено 123,8 тонны топлива на сумму 138,65 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 64,9%), а в Швеции – 104,9 тонны стоимостью 74,87 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 35,1%.

4,18 млрд куб. м природного газа импортировала Украина в январе-июне на общую сумму 1,15 млрд долл., сообщила Государственная служба статистики. Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В 2016 году импортировано 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.

5017 га виноградников по состоянию на 06.07.2017 включены в реестр в Николаевской области, наибольшая площадь занята сортом алиготе – 571 га. В Херсонской области виноградников 3780 га, лидер – ркацители – 609 га.

МИР

На 620 млн долл. в этом году США предоставили Украине финансовую помощь. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Не менее 1,3 млрд евро до 2024 года рассчитывает получить правительство Молдавии за счет механизма предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции. Гражданину, желающему получить молдавское гражданство, предлагается внести безвозвратный вклад в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития в объеме не менее 100 тыс. евро.

Убрало пять нулей правительство Венесуэлы с банкнот национальной валюты, а боливар будет переименован в "суверенный боливар". В 2008 году с банкнот уже убирали три нуля. Курс нового боливара будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро будет равен стоимости барреля венесуэльской нефти (60 долл.), или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн до деноминации). Отсюда получается новый валютный курс — 6 млн старых боливаров за доллар. Новый курс близок к курсу черного рынка.

Свыше 1 миллиона человек на юге Индии покинули свои дома и были перемещены в 3,2 тысячи лагерей для беженцев из-за ливней и наводнений.

1,81% всего объема мировых транзакций в июне приходилось на китайский юань, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT. Юань сохранил пятое место в международных расчетах.