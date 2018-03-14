Бизнес и эксперты обратились к Гройсману из-за проблем в промышленности

Участники парламентского круглого стола на тему "Стратегия развития промышленности Украины" приняли резолюцию с рядом предложений премьер-министру Владимиру Гройсману.

Среди предложений – создание Министерства промышленности и безотлагательное принятие законов по промышленному пакету реформ, в том числе изменение таможенных тарифов и принятие закона об экспорте леса.

"Из-за отсутствия удовлетворительной промышленной политики и эффективной экономической политики признать деятельность Министерства экономического развития неудовлетворительной", – говорится в резолюции.

В документе предлагается качественно доработать стратегию промышленного развития Украины. По мнению участников круглого стола, в Украине также необходимо принять закон "О промышленной политике", а представителей правительства – обязать представлять согласованную позицию по промышленным вопросам.

Как отметил инициатор круглого стола глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк, парламент сделал ряд существенных шагов и заложил фундамент новой промышленной политики Украины.

"Но парламент не является исполнительной ветвью власти. Он не может заниматься переставлянием ног правительства и заниматься реализацией бюджетных программ. Это роль исполнительной ветви власти", – сказал Галасюк.

Он отметил, что уже обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием установить генеральные директивы для членов правительства, которые бы запрещали критиковать во время визитов за границу уже вступившие в силу законы, например, мораторий на экспорт леса-кругляка.

"Позиция Украины на международной арене должна быть единой и проукраинской", – уверен Галасюк.

Напомним, еще в марте 2015 года комитет утвердил "Модель промышленной политики Украины". Документ содержит целевые индикаторы, приоритеты и конкретные инструменты промышленного развития. Нарабатывалась модель совместно с производителями и экспертами, и много раз была представлена публично. Был разработан ряд законодательных инициатив (энергосервисные контракты (ЭСКО), экспортно-кредитное агентство (ЭКА), индустриальные парки (ИП), рассрочка импортного НДС на производственное оборудование, бесплатное присоединение к инженерным сетям, мораторий на экспорт леса-кругляка, повышение вывозной пошлины на металлолом, "Покупай украинское, плати украинцам" и др.).

Фактически через три года, в конце января 2018 Минэкономразвития представило "Проект Стратегии развития промышленного комплекса Украины". Проект жестко раскритиковали производители, а Национальный комитет по промышленному развитию вообще отклонил его.

Ранее Галасюк прокомментировал законопроект "Покупай украинское" и результаты моратория на экспорт леса-кругляка.