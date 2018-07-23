Борьба с контрабандой леса: Гройсман пообещал проследить всю цепочку

23 Июля 2018, 13:48

Правительство отчитается о результатах расследования уже в сентябре, пообещал премьер


Кабинет министров Украины на середину сентября подготовит отчет о проведенной работе по борьбе с контрабандой леса. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Контрабанда леса, достигшая объем 6-8 млрд грн в год, будет прослежена по всей цепи, а дела по ней будут объявлены и переданы в Антикоррупционный суд, который проходит процедуру создания", – заявил Гройсман.

Он также отметил важность в этой работе роли "Укрзализныци", которая отныне должна фиксировать перевозки леса и передавать фотоматериалы Госаудитслужбе, Государственной фискальной службе и Нацполиции.

"Так мы сможем проследить всю цепь заговора. Это дело будет очень громким, мы хотим передать его в Антикоррупционный суд", – добавил премьер.

По словам Гройсмана, в ближайшее время появится алгоритм действий с учетом полномочий всех органов, а также будет создана рабочая группа.

"На середину сентября готовим публичный отчет о проведенной работе в персоналиях", – пообещал Гройсман.

Отметим, 23 июля президент Украины Петр Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса – законопроект о защите украинских лесов возвращен в парламент с предложениями президента.

Президент Петр Порошенко в свое время заявил, что единая государственная система учета древесины должна быть распространена на все без исключения лесные угодья. Каждое бревно, или партия древесины должна иметь специальную бирку.  Президент подчеркнул необходимость внедрения электронной системы контроля за оборотом древесины.
Кабмин, контрабанда, лес, Гройсман, антикоррупционный суд

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Источник:

"Сегодня"

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