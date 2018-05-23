Борис Колесников: Развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью – гарантия будущего экономического возрождения страны

Главное – доступные кредиты, а люди сами все сделают, говорит политик

Развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью будет способствовать уменьшению оттока кадров из Украины. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Волынскую область.

На Волыни Борис Колесников посетил предприятие "Гербор-Холдинг", которое специализируется на производстве мебели. По мнению, оппозиционного премьера, сегодня это одно из самых успешных предприятий региона.

"Рабочие места, сотни лучших специалистов, самая современная техника – за этим будущее Волыни и всей Украины. Чем больше высокой добавленной стоимости останется в государстве, тем меньше будет отток специалистов, ведь главное богатство Украины – это люди", – отметил оппозиционный премьер.

По словам Бориса Колесникова, развитие экономики также во многом зависит от эффективности кредитной политики.

Фото: opposition.org.ua

"Сейчас очень важно развивать производство. На Волыни деревообработка, пищевая промышленность, сельское хозяйство, логистика и туризм обеспечат работу всем. И никакой янтарной мафии сразу не будет. А все, что заработано на янтаре, будет вложено в местную инфраструктуру. Еще раз повторю – главное доступные кредиты, и люди сами все сделают", – подытожил премьер-министр Оппозиционного правительства.