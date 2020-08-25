Центрэнерго должно быть как можно скорее приватизировано, – Герус

Фонд государственного имущества должен как можно быстрее приватизировать ПАО "Центрэнерго", заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в интервью изданию "Oil Point", пишет "Znaj.ua".

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"Центрэнерго" надо приватизировать и как можно быстрее – потому что это вечные скандалы, когда-то обоснованные, а когда-то и нет. Это должна быть частная компания, которая будет работать в интересах своих частных акционеров, а государство получит конкуренцию на рынке и будет регулятором на этом рынке", – заявил Герус.

Депутат также отметил, что готов поддержать соответствующие законодательные изменения, чтобы ускорить приватизацию "Центрэнерго".

"Сейчас от Фонда госимущества относительно изменений в законах не было никаких запросов, там есть понятная процедура. Но даже если надо что – то изменить – я готов инициировать эти изменения, чтобы эта история наконец закончилась", – добавил Герус.

Ранее в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" Герус заявлял, что приватизировать "Центрэнерго" нужно вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

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Также за передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.

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По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены в меморандуме с Международным валютным фондом.

Напомним, с июля 2019 г. "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват". Контроль был установлен после назначения Кабинетом министров главой компании Владимира Потапенко. Это произошло 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого "Центрэнерго" начало закупать уголь через близкие к "Привату" компании и реализовывать с дисконтом всю произведенную электроэнергию предприятиям этой группы. К примеру, госкомпания продала структурам с орбиты группы "Приват" фактически всю электроэнергию, которая будет произведена в IV квартале 2020 года, по цене на 34% ниже себестоимости.

Кроме того, в июле 2020 года из расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" стало известно, что "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды за счет государственного "Энергоатома", торгуя "воздухом".

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