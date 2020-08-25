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Центрэнерго должно быть как можно скорее приватизировано, – Герус

25 августа, 17:30

Инна Бабур Инна Бабур

Депутат готов поддержать законодательные изменения, чтобы ускорить приватизацию "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества должен как можно быстрее приватизировать ПАО "Центрэнерго", заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в интервью изданию "Oil Point", пишет "Znaj.ua".

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"Центрэнерго" надо приватизировать и как можно быстрее – потому что это вечные скандалы, когда-то обоснованные, а когда-то и нет. Это должна быть частная компания, которая будет работать в интересах своих частных акционеров, а государство получит конкуренцию на рынке и будет регулятором на этом рынке", – заявил Герус.

Депутат также отметил, что готов поддержать соответствующие законодательные изменения, чтобы ускорить приватизацию "Центрэнерго".

"Сейчас от Фонда госимущества относительно изменений в законах не было никаких запросов, там есть понятная процедура. Но даже если надо что – то изменить – я готов инициировать эти изменения, чтобы эта история наконец закончилась", – добавил Герус.

Ранее в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" Герус заявлял, что приватизировать "Центрэнерго" нужно вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

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Также за передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.

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По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены в меморандуме с Международным валютным фондом.

Напомним, с июля 2019 г. "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват". Контроль был установлен после назначения Кабинетом министров главой компании Владимира Потапенко. Это произошло 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого "Центрэнерго" начало закупать уголь через близкие к "Привату" компании и реализовывать с дисконтом всю произведенную электроэнергию предприятиям этой группы. К примеру, госкомпания продала структурам с орбиты группы "Приват" фактически всю электроэнергию, которая будет произведена в IV квартале 2020 года, по цене на 34% ниже себестоимости.

Кроме того, в июле 2020 года из расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" стало известно, что "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды за счет государственного "Энергоатома", торгуя "воздухом".

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энергетика приватизация электроэнергия Центрэнерго Андрей Герус Приват
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