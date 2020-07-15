Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро – исследование ЦЭВ

Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро. Именно в такую ​​сумму выливается остановка работы предприятий от вынужденного обесточивания по данным исследования "Влияние энергетической инфраструктуры на развитие экономики страны" Центра Экономического Восстановление (ЦЭВ), принимавший участие в разработке плана Кабинета министров по выходу из "коронакризиса".

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Исследователи Центра Экономического Восстановления сделали вывод, что значительная изношенность электросетей приводит к самым длительным среди европейских стран обесточиваниям (показатель SAIDI) – около 700 мин/год. Значительная часть экономикообразующих предприятий, присоединенных к операторам системы распределения, имеют проблемы с перерывами в электроснабжении, приводящим к недовыработке продукции и быстрому выходу из строя оборудования. Это приводит к потерям для экономики в размере 30 млн евро.

По мнению аналитиков ЦЭВ, достаточное финансирование электросетей сможет исправить ситуацию и сократить время обесточивания из-за аварий. По их подсчетам, для достижения запланированного регулятором показателя SAIDI годовой объем инвестиций должен быть на уровне не менее 30 млрд грн.

Эти средства будут направлены на внедрение технологий "SMART GRID", автоматизации, диспетчеризации и телеметрии, реконструкцию и модернизацию электрических сетей, повышение эффективности и экономичности сетей путем изменения их топографии, автоматизацию систем учета электроэнергии, создание технических предпосылок для развития распределенной генерации из ВИЭ.

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Как утверждают эксперты ЦЭВ, при действующей модели тарифообразования "Расходы+" операторам систем распределения удается привлечь только 4 млрд инвестиций в электросети в год. Достичь необходимого уровня инвестиций позволит только переход на стимулирующее регулирование (RAB-тариф) по европейскому примеру – ставка доходности от инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на все активы ОСР.

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Эксперты убеждены, внедрение такого регулирования и привлечение 30 млрд грн в развитие электросетей позволит дополнительно обеспечить 31 тыс. рабочих мест в смежных отраслях и сгенерирует около 4 млрд налогов. Это произойдет за счет увеличения потребности в новом оборудовании для распределения электроэнергии и активизации процесса обновления электросетей.

Напомним, ранее экс-советник министра энергетики Сергей Чех подчеркнул, что привлечь инвестиции в развитие электросетей в достаточном объеме можно будет только при внедрении RAB-тарифа по европейской методологии. По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 черты, его определяющие: ставка возврата инвестиций должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC.

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