Что будет, если не подать налоговую декларацию: суммы штрафов

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В Украине стартовала кампания по декларированию доходов за 2019 год. Подать налоговые декларации нужно до 30 апреля. А если этого не сделать или заполнить документ неправильно, придется заплатить два штрафа, пишет сайт "Сегодня".

Первый штраф – за просрочку подачи декларации или за неподачу ее вовсе; за это предусмотрен штраф в размере 170 грн (п. 120.1 НК Украины). Но если декларант в течение года уже был оштрафован за такие нарушения, придется заплатить 1020 грн.

"Сумма штрафа за просрочку или неподачу не такая уж и большая, и он никого не пугает. С другой стороны, и контролирующие органы не хотят заниматься мелким штрафованием. До суда доходят лишь дела по крупным суммах, но их не так много – большими деньгами никто не хочет рисковать, поэтому с дохода, например, в виде наследства, украинцы в основном платят налоги", – замечает юристка Ирина Бугай.

Второй штраф – за неуплату налогов. Если человек позже положенного срока самостоятельно уплачивает налог, то надо заплатить и штраф в размере 20% от суммы не вовремя уплаченного налога. А если налоговики самостоятельно выявят сумму неуплаченного налога, предусмотрен штраф в размере 25% суммы и военного сбора (п. 123.1. НК Украины).

Кстати, за несвоевременную уплату налогов будет начислена пеня. А в случае неуплаты налогов на сумму в размере 881 000 грн и больше налогоплательщик может быть привлечен к уголовной ответственности. Правда, чтобы уплачивать такие налоги, доход должен составлять более 4,5 млн грн.

О том декларировании доходов в Украине читайте на сайте "Сегодня" – Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларации

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как в Верховной Раде приняли скандальный налоговый законопроект. Подробности – в сюжете:

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