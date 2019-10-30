Что делать, если срочно нужны деньги в кредит?

Никто не задумывался, почему кредитование столь популярно на отечественном рынке финансовых услуг? Причины банальны, как все легко объяснимое. С 2014 года перманентная нехватка денег – постоянный атрибут жизни обычного украинца. Фокус в том, что недостаток нала наиболее часто возникает в самый неподходящий момент. Вроде нужна не такая уж и большая сумма, но в кошельке ее попросту нет, а деньги в кредит нужны буквально сегодня. Причины? Оплата лечения, приобретение электроники, покупка одежды – да что угодно. Вопрос – что делать при таких обстоятельствах?

Взять взаймы у близких

Безусловно, наилучший вариант решения денежной проблемы – обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Близкие люди всегда помогут материально, причем сделают это бесплатно (ну, обычно) и по срокам возврата долга вряд ли будут сильно наседать. Однако не у всех есть возможность одолжить кому-то 10-15 тыс. грн без урона для собственной финансовой безопасности. Кроме того, иногда родственникам не хочется говорить, куда пойдут заемные средства. Но однозначно, такой вариант является лучшим.

Воспользоваться услугами банка

Долгое время банковское кредитование было безальтернативным. Стоит вспомнить очереди за кредитками, ставшие символом конца 2000-х, а также потребительские кредиты в магазинах бытовой техники.

Сегодня банки заметно сдали на поприще потребительского кредитования, уступив дорогу более гибким МФО. Причины такого фиаско – неизменная бюрократичность процесса получения займа, строгость условий, отсутствие надлежащей гибкости в обращении с клиентом.

Тем не менее, банковский сектор сохранил определенные преимущества перед финансовыми компаниями. Банк может предоставлять большие ссуды на продолжительный срок, в том числе валютные кредиты.

Банковское кредитование – это оптимальное решение для заемщика, желающего приобрести на заемные средства авто или недвижимость. Для получения небольшой суммы 5-30 тыс. грн, безусловно, выгоднее будет обратиться в МФО.

Оформить микрокредит онлайн в МФО

Финансовые компании (МФО) круто потеснили банки с пьедестала лидерства, заняв доминирующую позицию в вопросах потребительского кредитования. Причины выгодности получения кредита МФО:

онлайн оформление 24/7;

минимальность условий;

гибкость и программы лояльности;

скорость оформления;

возможность пролонгации.

Для получения денег в долг от МФО следует посетить сайт компании, выбрать условия кредитования (сумму и срок), заполнить регистрационную анкету и отправить заявку на рассмотрение.

Таким образом, всего за 10-20 минут можно оформить кредит на сумму 5-30 тыс. грн, сделать это удаленно, онлайн, без обхода десятка офисов и учреждений. Понадобятся только личные документы – паспорт гражданина Украины и идентификационный код (ИНН). Также обязательно наличие банковской карты, куда поступят заемные средства.

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