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Что покупали украинцы в интернете в 2019 году

14 декабря, 05:00

Александр Панченко

Увеличился спрос на товары для дома, книги и автотовары

/ Фото: Pixabay

В 2019 году в Украине проявилась новая тенденция: торговля все больше уходит в онлайн. То есть намного быстрее, чем традиционные продажи, росли в этом году интернет-продажи. Все больше покупателей предпочитают делать покупки онлайн, не заходя в магазины. Что в этом году больше всего покупали Украинцы, нам рассказали эксперты группы компаний EVO (объединяет крупнейшие маркет-плейсы Украины).

Чаще всего в 2019 году онлайн украинцы покупали одежду и обувь, технику и электронику, товары повседневного спроса, косметику и парфюмерию. В то же время, быстрее всего растет спрос на товары для дома, книги, товары для хобби и для автомобилей.

Источник группа компаний EVO

Источник группа компаний EVO

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В тренде
Что покупали украинцы в интернете в 2019 году

При этом электронная коммерция переходит в мобильные телефоны: 70% покупателей приходят на маркетплейсы с мобильных и только 30% – с компьютеров и лэптопов. Около половины пользователей уже привыкли заказывать товары через мобильное приложение.

Читайте также: Шопинг онлайн: все, что нужно знать об интернет-магазинах

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Источник: Сегодня

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