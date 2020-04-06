Этот перечень входит в так называемую потребительскую корзину

Во время карантина украинцы пытаются ограничить контакты, однако в магазины приходиться ходить регулярно.

Журналисты "Ранку з Україною" решили напомнить, что входит в список товаров первой необходимости. Эти товары, фактически, составляют так называемую потребительскую корзину.

Товары первой необходимости – это те, которыми человек пользуется каждый день, независимо от доходов. Среди основных продуктов питания: пшеничный и ржаной хлеб, мука, макаронные изделия, несколько видов круп, гречка, рис, овсянка и бобовые.

Среди необходимых товаров почти весь борщевой набор: капуста, морковь, помидоры, свекла, лук и даже сало. В корзине есть и чеснок. Также – фрукты и ягоды, масло, маргарин и сахар.

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К товарам первой необходимости относятся и предметы одежды.

В частности, зимняя и демисезонная верхняя одежда. Для мужчин – костюм, рубашка, джинсы и спортивный костюм, обувь и белье.

У женщин этот список немного длиннее.

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Также среди товаров первой необходимости – моющие средства и средства личной гигиены.

В перечне товаров постоянного использования – рыба и мясо: свинина, говядина, птица, колбасные изделия. Необходимы и молочные продукты: сыр, сметана, масло и прочее. Кроме того, потребительская корзина предусматривает: яйца, специи, кофе и чай.

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