Цифровая трансформация государства – о чем говорили на ІТ Arena во Львове

Синергия ІТ-технологий, бизнеса и государства приблизит Украину к высоким показателям не только в экономике, но и в социальной сфере

Фото: senior.ua

Чиновники, эксперты и представители бизнеса обсудили перспективу улучшения и доступности государственных услуг на дискуссионной панели "Цифровая трансформация Украины. Видение 2025". Событие состоялось в рамках масштабного ежегодного форума IT Arena 2019 во Львове.

Сайт "Сегодня" приводит основные тезисы спикеров.



Без оцифровывания хаоса

Синергия ІТ-технологий, бизнеса и государства приблизит Украину к высоким показателям не только в экономике, но и в социальной сфере. Александр Борняков, новоназначенный заместитель министра по цифровой трансформации, во время дискуссии отметил, что цель государства – к 2025 году перейти на 100% -ное предоставление административных процедур в режиме онлайн, чтобы государственные сервисы стали быстрыми, удобными и простыми.

"Мы не хотим оцифровывать хаос. Мы будем решать проблемы граждан, уменьшать количество форм, которые нужно заполнять. Наша цель на 5 лет – 100% услуг онлайн, из которых 20% – без вмешательства чиновников вообще. К концу года мы запустим примерно 20 сервисов", – подчеркнул чиновник.

Актуальная цифровизация во Львове

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На пути к цифровизации городам важно сотрудничать с бизнесом. "Во Львове совместно с SoftServe сделано много цифровых проектов, которые облегчают жизнь львовян и улучшают управление. Мы начали делать это 10 лет назад, когда еще не было модного слова "диджитализация"", - рассказал мэр Львова Андрей Садовый и добавил: "Я все еще не очень доволен тем, что мы сделали во Львове, поскольку можем больше, но здесь я надеюсь на синергию и с государством, и с бизнесом".

В то же время Тарас Кицмей и Олег Денис из упомянутого SoftServe считают, что в каждом министерстве, в каждой областной администрации должен быть свой Chief technology officer: "Также важно, чтобы изменения были нужными и актуальными. Запись в детсады не надо организовывать на базе Blockchain".

Энергетика как двигатель цифрового мира

Дмитрий Осыка, руководитель программы цифровой трансформации энергетической компании ДТЭК, в свою очередь, отметил, что энергетика оказывает влияние на более 30 ключевых глобальных трендов и направлений, которые определяют будущее планеты. И, согласно исследованию World Economic Forum, она является "сердцем" таких процессов как – интеграция энергосистем, электрификация экономики, устойчивость энергосистемы, сокращение выбросов, децентрализация и диджитализация в энергетике, доступность энергоинфраструктуры.

"Энергетика – основа цифрового мира и без ее развития невозможно развитие других отраслей. Глобальные энергетические кампании взяли курс на цифровизацию еще 5-7 лет назад. Украинский ДТЭК также системно трансформирует бизнес, чтобы улучшить операционную эффективность и становится эффективнее. Наша цель – цифровое предприятие в 2025 году", – отметил он.

Облачные сервисы для цифровизации

Директор DeNovo Максим Агеев предложил для цифрового суверенитета государства использовать стратегию Cloud First. "Модели облачных сервисов нет альтернативы, облака должны стать "позвоночником" трансформации государства. Эта стратегия может за 5 лет сэкономить государству 40 млрд гривен и привлечь 10 млрд гривен частных инвестиций", – уверен специалист.

"Оцифрованные" финские деревья

Основатель SmartFarming Артем Беленков уверен, что у Украины есть все шансы стать технологическим агрохабом. Специалист обратил внимание, что в процессе важно обращаться к опыту других государств, в которых процессы цифровизации идут не первый год: "В Финляндии есть частные леса и более 20 программных продуктов для лесного хозяйства для различных целей. Они уже 10 лет мониторят все деревья в стране, их состояние и местоположение. Не нужно изобретать велосипед, уже есть много наработок в других государствах".

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