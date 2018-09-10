Цифровизация и быстрая реакция на потребности рынка – Siemens определил приоритеты на будущее

Новая стратегия концерна Vision 2020+ – это большая свобода для региональных организаций, инвестиции в новые сферы развития, расширение бизнеса в области промышленной цифровизации, в которой Siemens уже является мировым лидером. Ожидается, что в среднесрочной перспективе это приведет к увеличению темпов роста дохода и прибыли на два процентных пункта в год.

"Компании зачастую пренебрегают необходимыми изменениями до тех пор, пока не столкнутся с реальными трудностями. Для нас в Siemens почивать на лаврах сейчас было бы безответственно: скорость и масштабы изменений растут, и мы обязаны предугадывать эти изменения", – говорит президент и генеральный директор Siemens AG Джо Кэзер.

Новая структура Siemens

Реструктуризация предполагает создание трех операционных и трех стратегических компаний. Существующее деление на департаменты будет ликвидировано, региональные организации – перестроены, а структура штаб-квартиры – оптимизирована. Операционные компании смогут самостоятельно принимать решения, более оперативно реагируя на изменения рынка, что позволит увеличить мобильность и гибкость структуры.

В число операционных компаний войдут Gas and Power ("Газ и электроэнергетика"), Smart Infrastructure ("Интеллектуальная инфраструктура") и Digital Industries ("Цифровая промышленность"); стратегических – Siemens Healhtineers ("Медицинские решения"), Siemens Gamesa Renewable Energy ("Ветроэнергенитика и возобновляемая энергия") и Siemens Alstom ("Транспортные решения"). Операционные компании будут действовать в рамках одного юридического лица, стратегические – как отдельные юрлица.

Все приоритетные направления концерна более чем актуальны для Украины, подчеркивает Мачей Зелински, генеральный директор ДП "Сименс Украина": "Gas and Power — это модернизация энергетической системы – сетей и электростанций, это производство энергии из возобновляемых источников. Smart Infrastructure идеально вписывается в программу модернизации украинской инфраструктуры, включая железные дороги и умные города. Digital Industries – направление, которое мы уже сейчас успешно развиваем во многих добывающих и перерабатывающих отраслях. Отдельное направление работы – обеспечение кибербезопасности, что сегодня является ахиллесовой пятой Украины".

Предоставлять клиентам комплексную поддержку на пути цифрового преобразования будет новое подразделение Siemens. Оно стало результатом приобретения компании Mendix (лидера в сфере платформ разработки приложений) и входа концерна в сектор услуг по внедрению Интернета вещей.

Справка.

Siemens AG (Берлин и Мюнхен) — работает на рынке более 165 лет в более чем 200 странах. Особое внимание уделяет вопросам электрификации, автоматизации и цифровизации. Siemens — один из крупнейших поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. В 2017 финансовом году доход Siemens составил 83 млрд евро, а прибыль — 6,2 млрд евро. По состоянию на конец сентября 2017 года штат компании насчитывал около 377 тыс. сотрудников по всему миру. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.siemens.com

ДП "Сименс Украина" — одна из ведущих промышленных компаний Украины. Поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики: промышленности, энергетики, транспорта и автоматизации зданий. Центральный офис компании находится в Киеве, региональные филиалы действуют во Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Кривом Роге.