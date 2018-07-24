Данные по розничной торговле в Украине уточнили в Госстате

В статведомстве рассказали, почему прямое сравнение показателей этого и прошлого годов не имеет смысла

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2018 года вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах – до 428,999 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь-июнь 2017 года оборот розничной торговли составил 362,6 млрд грн. Этот показатель на 15,5% меньше по сравнению с данными за 2018 год.

В ведомстве объяснили, что сравнение данных соответствующих периодов этого и прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен. Также прошлый период может уточняться по данным квартального отчета.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской области – на 24%, до 3,695 млрд грн. При этом самый маленький рост розничного товарооборота в январе-июне 2018 года был зафиксирован в Черновицкой и области – на 0,7%, до 6,63 млрд грн.

Об увеличении объемов торговли говорилось еще минувшей осенью, хотя тогда рост отмечался менее значительный.

Весной 2017 года Госстат Украины также фиксировал увеличение объема торговли по сравнению с предыдущим годом.