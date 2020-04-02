Давление на государство и манипуляции – энергетики обвинили "Интерпайп"

По мнению энергетиков, аргументы компании, по сути, толкают правительство к новым нерыночным воздействиям на конкурентный рынок электроэнергии

Заявление "Интерпайп" относительно беспрецедентного роста стоимости электроэнергии для промышленности является манипуляцией, цель которой – давление на государство, цены на ток, наоборот, вернулись к уровню 2018 года.

Об этом говорится в заявлении Всеукраинской энергетической ассамблеи по публикации на сайте компании "Интерпайп" новости относительно роста цен на электроэнергию за последнюю неделю марта.

"Первой и основной манипуляцией является выбранный период сравнения – предыдущая неделя и 35% выглядят действительно угрожающе. При более детальном рассмотрении окажется, что до начала введения розничного рынка электроэнергии с 1-го января 2019 цены для потребителей первого класса Днепропетровской области в декабре 2018 составляли 1,64 гривны за киловатт час. То есть цена на электричество только в конце марта 2020 для заводов Интерпайп достигла уровня 2018, а до этого была существенно ниже", – отметили в ВЕА.

По их мнению, при таких условиях заявление "Интерпайп" по "беспрецедентному росту" цен на ток является ничем иным, как медиадавлением на правительство и другие органы власти. В ВЕА также отметили, что таким же образом выстроены и другие аргументы компании, которые, по сути, толкают правительство к новым нерыночным воздействиям на конкурентный рынок электроэнергии, который уже и так страдает и разрушается от административных действий, совершенных ранее.

"Фактически, Кабинет министров и НКРЕКП призывают к лоббированию коммерческих интересов за счет ведущей государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом", – отмечается в заявлении. В тренде В МВФ рассказали, чем пандемия COVID-19 напоминает войну

В ВЕА также напомнили, что ранее таким же образом и с такими же аргументами ферросплавные заводы в июле – августе 2019 подняли беспрецедентное, но успешное судебное, моральное и медиадавление на власть и НКРЕКП. Давление, в результате которого в конце концов добились преференций в виде перекладывания расходов по НЭК "Укрэнерго" на "Гарантированного покупателя", и соответственно, на "Энергоатом". В результате "Энергоатом" невольно стал дотировать крупные частные предприятия, подключенные к сетям НЭК "Укрэнерго", равно как все другие виды генерации.

Несмотря на это, ВЕА призвала правительство, НКРЕКП и другие государственные институты воздержаться от ситуативных и непрогнозируемых действий.

Напомним, ранее пресс-служба компании "Интерпайп" распространила заявление, что в последнюю неделю марта в Украине зафиксировано резкое повышение цен на электроэнергию для промышленных потребителей. В частности, по их словам, тариф вырос с 1,3 грн за кВт-час до беспрецедентных 1,68 грн за кВт-час, или на 35% по отношению к февралю.

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