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Деньги не пахнут: как заработать на мусоре в Украине

Сегодня, 06:09

За деньги можно сдавать бумагу, пластик, стекло, жестяные банки, целлофан и прочее

Деньги не пахнут: как заработать на мусоре в Украине Экономика За деньги можно сдавать бумагу, пластик, стекло, жестяные банки, целлофан и прочее

Взлетно-посадочные полосы, уличные бордюры и скамейки в парках – во всем мире мусору находят дальнейшее применение. А в Украине только начинают его всерьез сортировать. И это уже на пользу не только окружающей среде, но и кошельку.

Корреспондент канала "Украина" Сергей Моргун узнавал, как правильно сортировать мусор и зарабатывать на этом.

По его словам, в селе Подгорцы Киевской области один из мусорных полигонов, который должны были закрыть еще 10 лет назад, но до сих пор переполняют.

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Жительница Бучи под Киевом сообщила, что сама сортирует мусор по пакетам и контейнерам, а сдает потом за деньги.

В частности, можно сдавать бумагу, пластик, стекло, жестяные банки и целлофан.

"Все должно быть спрессованным, сухим, а бутылки из-под молока помыть. А вот картонные лотки от яиц и магазинные чеки на переработку не принимают", – сообщил Моргун.

Ранее сообщалось, что проблема мусора в Украине стоит особенно остро, так как 95% всех твердых отходов попадают на свалки. Каждый украинец ежегодно генерирует около 350 кг мусора. А в год на полигоны и неофициальные свалки вывозят примерно 14 млн тонн бытовых отходов.

Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Друге життя": как можно исправить ситуацию с мусором в Украине.

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Тег мусор, отходы, киевская область, переработка

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