Дешево и экологично: что даст украинцам законопроект о "зеленых аукционах"

Если Закон примут, производители электроэнергии пойдут на аукционы бороться за право продавать энергию украинцам

Дешево и экологично: что даст украинцам законопроект о "зеленых аукционах" 2019-02-08T20:59:00+02:00 Экономика Если Закон примут, производители электроэнергии пойдут на аукционы бороться за право продавать энергию украинцам

В украинском парламенте готовят законопроект о "зеленых аукционах". Речь о цене на энергию, которую компании добывают на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях.

В первом чтении законопроект депутаты поддержали. Теперь готовят к повторному рассмотрению. Если Закон примут, производители электроэнергии пойдут на аукционы бороться за право продавать энергию украинцам. Победит производитель, который запросит наименьшую цену.

Сейчас в Украине система действует иначе. Есть зеленый тариф, он фиксированный. Энергетики на него не влияют, поэтому и не могут продавать энергию дешевле.

"Нужно ли этот законопроект быстро готовить и имплементировать в жизнь? Несомненно. Потому что с одной стороны, мы имеем серьезные экологические вызовы не только в Украине, а в целом в мире. Связанные с выбросами. А зеленая энергетика – это как раз тот инструмент, технологии, которые дают чистую энергию", – считает первый заместитель председателя комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Александр Домбровский.

"Различные компании начиная, согласно этому законопроекту с 2020 года, принимают участие в конкурсе, аукционе – и выигрывают те, кто даст более низкую цену. Зеленые аукционы сегодня уже в стране назрели, чтобы электрическая энергия упала в цене и чтобы наши конечные потребители стали за нее платить меньше, мы должны перейти на конкурентный рынок тарифообразования", – заявил председатель Государственного агентства по энергоэффективности по энергосбережению Украины Сергей Савчук.

Новый Закон о "зеленых аукционах" депутаты могут рассмотреть на ближайшей сессии.

"Мы помогали разрабатывать законопроект о "зеленых аукционах" и надеемся, что второе чтение будет в феврале-мае, а его принятие начнет новую эру для инвестиционной среды в сфере возобновляемых источников энергии", – заявил директор секретариата Энергетического сообщества Януш Копач.

Напомним, в Украине резко возросло число новых "зеленых" объектов. В 2018 году в три раза увеличились темпы внедрения новых мощностей возобновляемой электроэнергетики.

Ранее комитет по ТЭК проголосовал за внедрение зеленых аукционов с 2020 года. За соответствующее решение проголосовали депутаты комитета во время утверждения основных положений законопроекта №8449.

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