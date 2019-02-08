Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Дешево и экологично: что даст украинцам законопроект о "зеленых аукционах"

Сегодня, 20:59

Если Закон примут, производители электроэнергии пойдут на аукционы бороться за право продавать энергию украинцам

Дешево и экологично: что даст украинцам законопроект о "зеленых аукционах" Экономика Если Закон примут, производители электроэнергии пойдут на аукционы бороться за право продавать энергию украинцам

В украинском парламенте готовят законопроект о "зеленых аукционах". Речь о цене на энергию, которую компании добывают на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях.

В первом чтении законопроект депутаты поддержали. Теперь готовят к повторному рассмотрению. Если Закон примут, производители электроэнергии пойдут на аукционы бороться за право продавать энергию украинцам. Победит производитель, который запросит наименьшую цену.

Сейчас в Украине система действует иначе. Есть зеленый тариф, он фиксированный. Энергетики на него не влияют, поэтому и не могут продавать энергию дешевле.

"Нужно ли этот законопроект быстро готовить и имплементировать в жизнь? Несомненно. Потому что с одной стороны, мы имеем серьезные экологические вызовы не только в Украине, а в целом в мире. Связанные с выбросами. А зеленая энергетика – это как раз тот инструмент, технологии, которые дают чистую энергию", – считает первый заместитель председателя комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады Александр Домбровский.

"Различные компании начиная, согласно этому законопроекту с 2020 года, принимают участие в конкурсе, аукционе – и выигрывают те, кто даст более низкую цену. Зеленые аукционы сегодня уже в стране назрели, чтобы электрическая энергия упала в цене и чтобы наши конечные потребители стали за нее платить меньше, мы должны перейти на конкурентный рынок тарифообразования", – заявил председатель Государственного агентства по энергоэффективности по энергосбережению Украины Сергей Савчук.

Новый Закон о "зеленых аукционах" депутаты могут рассмотреть на ближайшей сессии.

"Мы помогали разрабатывать законопроект о "зеленых аукционах" и надеемся, что второе чтение будет в феврале-мае, а его принятие начнет новую эру для инвестиционной среды в сфере возобновляемых источников энергии", – заявил директор секретариата Энергетического сообщества Януш Копач.

Напомним, в Украине резко возросло число новых "зеленых" объектов. В 2018 году в три раза увеличились темпы внедрения новых мощностей возобновляемой электроэнергетики.

Ранее комитет по ТЭК проголосовал за внедрение зеленых аукционов с 2020 года. За соответствующее решение проголосовали депутаты комитета во время утверждения основных положений законопроекта №8449.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег энергетика, тэк, зеленые технологии, зеленые аукционы

Вы сейчас просматриваете новость " Дешево и экологично: что даст украинцам законопроект о "зеленых аукционах"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Монополии на рынке электроэнергии больше не существует – Домбровский

Сегодня, 15:30

В Украине заработали сотни поставщиков электроэнергии, сообщил зампредседателя парламентского комитета

В Украине состоялась демонополизация розничного рынка электроэнергии – НКРЭКУ

Вчера, 17:34

Теперь нужно откорректировать нормативную базу, урегулировать вопрос тарифов и порядок расчетов за электрическую энергию

Энергореформа в Украине: результаты первого этапа изменений

6 февраля, 23:31

Облэнерго больше не существует, их функции теперь выполняют две отдельные компании

Китайские специалисты возводят солнечную электростанцию на заказ ДТЭК

6 февраля, 14:14

Самая мощная СЭС в Украине обеспечит энергопотребление 100 тысяч домохозяйств

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм