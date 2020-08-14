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Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров Украины

14 августа, 16:30

Инна Бабур Инна Бабур

В лонг-лист рейтинга вошли более 150 участников

Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг 30-ти лучших HR-директоров Украины по версии издания Delo.ua и "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". По мнению организаторов рейтинга, сегодня позиция HR-директора становится ключевым элементом в корпоративной структуре, а их роль в вопросах спасения компаний во время кризиса выходит на первый план.

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Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко

Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко

Рейтинг лучших HR-директоров формировался из трех оценок: 20% голосования читателей на сайте Delo.ua, 60% экспертного жюри, 20% редколлегии. В лонг-лист рейтинга вошли более 150 участников.

Эксперты оценивали кандидатов по четырем критериям: корпоративная культура (качество внутренних коммуникаций), корпоративное образование (качество корпоративных образовательных программ обучения и развития персонала), КСО (качество социальных программ HR, полезность для общества) и инновационность (инновационные решения в сфере управления персоналом).

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"Очень приятно, что читатели и редколлегия издания Delo.ua, а также внешние эксперты высоко оценили работу всей нашей НR-команды, главная цель которой – обеспечить условия для максимального развития, самореализации и профессионального роста каждого сотрудника ДТЭК. В компании выстроена единая система обучения и развития сотрудников — от топ-менеджеров до рабочих. Такой подход позволяет нам закрывать более 80% вакансий управленцев внутренними кандидатами", - сказал Кучеренко.

По его словам, кроме обучения и развития своих сотрудников, компания также активно делится своим опытом и экспертизой с внешним миром через инновационную образовательную платформу Academy DTEK, которая разработала множество обучающих продуктов и программ как для государственного, так и для частного сектора.

В рейтинг 30-ти лучших также вошли HR-директора компаний McDonald’s Украина, Киевстар, Vodafone Украина, Coca-Cola Ukraine, OККО, WOG, Фармак, Luxoft, GlobalLogic, SoftServe и другие.

Ознакомиться в рейтингом можна по ссылке.

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рейтинг кадры ДТЭК HR
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