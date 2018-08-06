Директором по инновациям ДТЭК назначен Эмануэле Вольпе

Для поиска и внедрения новаторских технологий и цифровых клиентских решений в преддверии запуска конкурентного рынка электроэнергии в Украине ДТЭК начинает формирование новой функции управления инновациями

На позицию директора по инновациям компания пригласила Эмануэле Вольпе. Получив образование в области аэрокосмической техники в политехническом университете Милана, Эмануэле руководил проектами в международных машиностроительных и инжиниринговых компаниях HIRSCH Group и Amec Foster Wheeler. Последние 10 лет работал в крупнейшей энергетической компании Enel, присутствующей в 34 странах мира. Он возглавлял направление инноваций в одной из дочерних компаний Enel и руководил региональным Innovation Hub.

"Я вижу три направления работы дирекции. Создание соответствующей культуры открытых инноваций — взаимодействие внутреннего потенциала компании с внешними инновационными экосистемами. Это первая и главная моя задача. Второе направление —партнерство и поиск инновационных решений путем создания эффективных сообществ. То есть: объединить носителя новой идеи и представителей бизнесов Группы ДТЭК. Такой формат позволяет наиболее быстро адаптировать новые решения для потребностей предприятий. Третья — это "стартапы" — выращивание и поиск новых технологий для оперативной интеграции в бизнес и создания новых продуктов", — поделился ожиданиями директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"ДТЭК смог выстроить внутреннюю среду, которая готова принимать изменения и развивать новые направления. На протяжении 13 лет работы ДТЭК претерпел существенную эволюцию. От объединения отдельных угольных, генерирующих и дистрибуционных предприятий к устойчивой, эффективной и монолитной системе, способной быстро адаптироваться к любым потрясениям. Мы воспитали культуру бережливого производства, которая опирается на экспертизу и инициативу сотрудников. Это фундамент нашей эффективности. Создание функции управления инновациями — наш следующий шаг на пути изменений и подготовки компании к работе в новом конкурентном рынке", — прокомментировал назначение генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее в 2018 году директором по финансам и стратегии ДТЭК был назначен Франк Зиберт (Германия), а Филипп Лекебуш (Германия) возглавил команду ДТЭК ВИЭ.