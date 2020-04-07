Директором по стратегии и финансам ДТЭК назначен Олег Тымкив

Олег Тымкив назначен директором по стратегии и финансам компании ДТЭК. Эффективное стратегическое планирование, управление финансами компании и взаимодействие с международными инвесторами станут ключевыми задачами Олега Тымкива как управленца с многолетним опытом в сфере консалтинга и аудита.

Кроме того, Олег Тымкив будет управлять процессами финансового прогнозирования, обеспечения средств для реализации стратегических инициатив ДТЭК и минимизации негативных последствий экономического кризиса.

"ДТЭК активно трансформирует бизнес, чтобы соответствовать глобальным трендам и вызовам. Для успешной реализации стратегии компании нужно грамотно управлять капиталом, привлекать партнеров и инвесторов, усовершенствовать финансовые бизнес-процессы и систему управления рисками. Для нас крайне важно пройти сложный период экономического спада и кризиса в энергетике с минимальными финансовыми потерями и остаться лидером отрасли", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, Олег Тымкив обладает глубокой профессиональной экспертизой, значительным управленческим опытом работы как в Украине, так и за рубежом.

"Назначение на эту должность воспринимаю как высокую оценку моих профессиональных достижений и как большой кредит доверия. Особенно сегодня – в ситуации падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, который затронул все страны и Украину в том числе. Уверен, нам удастся достойно пройти все испытания, ведь в ДТЭК работает высококлассная целеустремленная команда. Для меня честь присоединиться к ней", – прокомментировал директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив.

До прихода в ДТЭК Олег Тымкив работал управляющим партнером PwC в Украине, а также входил в региональные органы управления PwC в Центральной и Восточной Европе. В сферу его профессиональных интересов входили проекты по трансформации бизнеса, разработка и внедрение стратегий и повышение операционной эффективности для компаний государственного и частного сектора, консультации по вопросам инвестиционной деятельности. Олег Тымкив является почетным членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (FССА) и сертифицированным аудитором Украины.

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