Додому! Енергетики ТЕС повернулися до рідних після найдовшої в житті робочої зміни

Біля двох місяців на роботі – і от нарешті довгоочікувана зустріч з родинами. З початком карантину 2500 робітників теплових енергостанцій ДТЕК по всій країні заступили в режим ізольованої роботи, і ось їхню вахту завершено. Ці люди не покидали територію підприємства. Тут працювали, жили та відпочивали, заради того, щоб всі ми були зі світлом і теплом. Щоб мали змогу працювати лікарні, аптеки, продовольчі магазини. Упродовж всього періоду роботи в ізоляції підприємство продовжувало стабільно працювати, а енергетики не допустили поширення коронавірусу на територію станції. Жодна людина не захворіла.

Біля прохідної наших енергетиків зустрічали рідні та близькі. З квітами, повітряними кульками та щирими посмішками.

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Володимир Козак, старший машиніст турбіни, Добротвірська ТЕС: "Дуже радий, що завершилася ізоляція, нарешті побачу свою сім'ю. Я готувався до цього моменту зустрічі з рідними, але все одно не думав, що це буде так хвилююче. Залишати станцію – і радісно, і трохи сумно, тому що за ці 2 місяці там начебто пройшло окреме маленьке життя з радощами, труднощами.

Але не шкодую ні хвилини, і впевнений, що праця енергетиків забезпечує порядок, комфорт і нормальне життя для всіх українців. Тому якщо доведеться повторити – я готовий. Але не прямо зараз".

Довгими тижнями в ізоляції енергетики не тільки самовіддано працювали, але й заново згуртуватися. 24 на 7 разом з колегами – неабияке випробування. Та енергетики з душею підійшли до організації дозвілля. Тут вони займалися спортом і змагалися станціями, дивилися фільми в імпровізованих кіноклубах, проводили змагання з рибалки і різні флешмоби, відзначали дні народження і свята.

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Символічно, що останнім святом, проведеним в ізоляції, став День вишиванки. Гарне національне свято про любов і гордість до України. Адже врешті-решт, це саме ті почуття, заради яких 2000 енергетиків прожили 2 місяці як справжні герої – праці і вірності професії.

Флешмоб на день вишиванки, Бурштинська ТЕС

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"Хочу сказати спасибі всім тим колегам, які несли трудову вахту в режимі суворої ізоляції. Завдяки вашим зусиллям працювали лікарні, аптеки, магазини, а в будинках мільйонів українців під час карантину було світло і тепло. За весь період роботи жоден співробітник ТЕС в ізоляції не захворів, а наші підприємства забезпечили надійність роботи української енергосистеми", – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

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