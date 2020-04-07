Долги перед "Энергоатомом" ведут к задержке выплат зарплат работникам компании – "Атомпрофсоюз"

К такой ситуации привели неплатежи по рынку и падение потребления электроэнергии

Долги перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за произведенную электроэнергию привели к возникновению следующих финансовых проблем компании: задержка с выплатой заработной платы, задолженность по уплате налогов и процентов по кредитам, задержка оплаты покупки свежего ядерного топлива и др. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель председателя Профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины Алексей Лич.

"Кроме задержки выплаты з/п в полном объеме, появилась задолженность по уплате налогов, процентов по кредитам, плате за СЯТ (свежее ядерное топливо – ред.), оплате подрядчикам, что несет дополнительный груз в виде штрафных санкций, делает ситуацию катастрофической", - написал он, добавив, что к такой ситуации привели неплатежи по рынку и падение потребления электроэнергии.

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Заместитель председателя "Атомпрофсоюза" также отметил, что 6 апреля он обсудил сложную ситуацию в компании с и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталием Шубиным.

"Проинформировал о сложной ситуации в "Энергоатоме". Он (Шубин – ред.) проинформировал о действиях, предпринимаемых министерством. Надеюсь, что они будут успешными", - добавил Лич.

Как сообщало агентство ExPro, 2 апреля "Энергоатом-Трейдинг" опубликовал оценку долга ГП "Гарантированный покупатель" перед компанией за февраль-март 2020 г. на уровне 5 млрд грн (подтвержденный долг за февраль – 3 млрд грн), вместе с тем долг НЭК "Укрэнерго" перед "Энергоатомом" за урегулирование небалансов составляет 400 млн грн. Данные долги, согласно сообщению трейдингового подразделения, негативно влияют на финансовое состояние генерирующей компании.

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