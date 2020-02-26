ДТЭК готов предоставить государству помощь и экспертизу в трансформации угольной отрасли, – Максим Тимченко

В компании также отмечают важность создания совместно с зарубежными партнерами Международного центра социальной трансформации для угольных регионов

ДТЭК готов предоставить государству свою помощь и экспертизу в трансформации угольной отрасли, в частности, в запуске пилотного проекта по трансформации одного из угольных регионов, технического аудита шахт и определения их экономического потенциала. Кроме того, готов содействовать вместе с иностранными партнерами созданию Международного центра социальной трансформации угольных регионов. Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сказал в ходе Всеукраинского совещания работников угольной отрасли при участии президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы готовы сделать в Большом Доброполье пилотный проект по угольной трансформации с привлечением нашего финансирования и экспертизы. Провести социологию и демографию, чтобы понять, какой потенциал несет регион. Мы готовы взять на себя инициативу и сделать этот проект примером для других регионов Украины в формировании подобной стратегии", – сказал Максим Тимченко.

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По его словам, ДТЭК готов предоставить помощь своих специалистов для проведения совместного с Министерством энергетики и охраны окружающей среды аудита по определению потенциала шахт. "Мы этот путь проходили. У ДТЭК одна из лучших технических экспертиз по работе в горно-добывающей отрасли", – отметил генеральный директор ДТЭК.

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Он также добавил, что социальные вопросы являются важной составляющей трансформации угольной отрасли. В этом контексте Максим Тимченко подчеркнул важность создания совместно с зарубежными партнерами Международного центра социальной трансформации для угольных регионов. По его мнению, этот центр необходим для того, чтобы сформировать группу специалистов, наработать практики и поучиться у тех, кто проходил такие огромные трансформации в других странах. "Украине нужен такой институт, потому что пример социальных трансформаций регионов будет необходим угольным областям и особенно, когда мы будем интегрировать Донбасс", – считает генеральный директор ДТЭК.

По мнению Максима Тимченко, для успешного функционирования угольной отрасли правительству необходимо в краткосрочной перспективе пересмотреть и обеспечить выполнение Прогнозного баланса электроэнергии на 2020 год в части тепловой генерации и украинского угля. Кроме того, максимально увеличить объем экспорта электроэнергии из Украины, запретить демпинговый импорт электроэнергии, а также отменить нерыночные ограничения цены электроэнергии на оптовом рынке.

"Я убежден, что все проблемы угольной отрасли можно решить, если в тесной связке будут работать государство, частный бизнес и общество", – подытожил Максим Тимченко.

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