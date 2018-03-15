ДТЭК готовит энергораспределительные активы к работе в условиях нового рынка
Перед ДТЭК Сети стоит задача сформировать единые стандарты работы обновленных сетевых компаний
ДТЭК создал компанию для развития бизнесов по распределению и поставке электроэнергии – ДТЭК Сети (DTEK Grids). Ее задачей станет подготовка входящих в группу компаний по распределению и поставке электрической энергии к работе в условиях нового рынка и дальнейшее повышение эффективности работы активов – модернизация сетей и оборудования, создание единого розничного бренда для продаж, внедрение клиентских сервисов.
ДТЭК Сети будет координировать работу компаний ЧАО "ДТЭК Киевские электрические сети", ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго", ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ООО "ДТЭК Высоковольтные сети".
До конца 2018 года, как предусмотрено Законом "О рынке электрической энергии", планируется выполнить отделение (анбандлинг) бизнеса по распределению электроэнергии от бизнесов поставки и производства электроэнергии. Перед ДТЭК Сети стоит задача сформировать единые стандарты работы обновленных сетевых компаний, которые позволят им быть конкурентоспособными и эффективными в условиях нового рынка. Первый приоритет – модернизация электросетевого оборудования с внедрением смарт-технологий для повышения надежности энергоснабжения.
Второй – создание единого розничного бренда для поставки электроэнергии потребителям и развитие качественных клиентских сервисов на переходный период, с соблюдением требований Закона "О рынке электрической энергии".
"Мы ставим перед собой цель, чтобы сегодняшнее восприятие "облэнерго" осталось в прошлом. Электрические сети будут выделены в отдельный бизнес и должны стать надежной основой для роста экономики страны и внедрения инноваций – развития возможностей для электромобилей, распределенной генерации, "умных" сетей. Поставка электроэнергии должна стать удобной и доступной услугой, соответствующей современным запросам клиентов. Разделение бизнеса "облэнерго" на распределительные и поставляющие компании – часть реформы энергетического рынка, которая позволит Украине стать полноценной частью европейской энергетической системы, а значит принесет украинцам позитивные изменения в качестве энергетических услуг", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
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