ДТЭК готовит энергораспределительные активы к работе в условиях нового рынка

ДТЭК создал компанию для развития бизнесов по распределению и поставке электроэнергии – ДТЭК Сети (DTEK Grids). Ее задачей станет подготовка входящих в группу компаний по распределению и поставке электрической энергии к работе в условиях нового рынка и дальнейшее повышение эффективности работы активов – модернизация сетей и оборудования, создание единого розничного бренда для продаж, внедрение клиентских сервисов.

ДТЭК Сети будет координировать работу компаний ЧАО "ДТЭК Киевские электрические сети", ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго", ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ООО "ДТЭК Высоковольтные сети".

До конца 2018 года, как предусмотрено Законом "О рынке электрической энергии", планируется выполнить отделение (анбандлинг) бизнеса по распределению электроэнергии от бизнесов поставки и производства электроэнергии. Перед ДТЭК Сети стоит задача сформировать единые стандарты работы обновленных сетевых компаний, которые позволят им быть конкурентоспособными и эффективными в условиях нового рынка. Первый приоритет – модернизация электросетевого оборудования с внедрением смарт-технологий для повышения надежности энергоснабжения.

Второй – создание единого розничного бренда для поставки электроэнергии потребителям и развитие качественных клиентских сервисов на переходный период, с соблюдением требований Закона "О рынке электрической энергии".