ДТЭК готовится к энергетическому безвизу: 11 энергоблоков ТЭС уже могут работать с энергосистемой Европы

ДТЭК Энерго подготовил 11 энергоблоков ТЭС для работы с энергосистемой Европы (ENTSO-E), выполнив реконструкцию Систем автономного регулирования частотой и мощностью. Компания планомерно выполняет все требования для того, чтобы энергетические мощности соответствовали всем стандартам для полноценной работы с ENTSO-E.

Об этом заявил заместитель коммерческого директора ДТЭК Энерго Дмитрий Маляр в ходе Украинского энергетического форума Института Адама Смита.

"Мы приводим в соответствие требованиям ENTSO-E наше генерирующее оборудование. Это подразумевает модернизацию генерирующих мощностей и настройку стационарных систем управления энергоблоками. На данный момент компания располагает уже 11 энергоблоками, которые соответствуют требованию ENTSO-E", – сказал Дмитрий Маляр.

Реконструкция Систем автономного регулирования частотой выполнена на ряде ТЭС ДТЭК, в частности:

Кураховская ТЭС – блоки № 6-9

Луганская ТЭС – блоки №10,13

Запорожская ТЭС – №1,3

Криворожская ТЭС – №3

Бурштынская ТЭС – №5,7

Реализация аналогичных проектов продолжается на еще 4 энергоблоках теплоэлектростанций ДТЭК.

"Мы постоянно в различных форматах координируем свои действия с НЭК "Укрэнерго" и с оптимизмом смотрим в будущее. Ведь синхронизация откроет возможность для экспорта украинской электроэнергии, а европейские энергокомпании получат доступ к украинским потребителям, что повысит конкурентоспособность отрасли и качество предоставления услуг в Украине", – подчеркнул Дмитрий Маляр.

Напомним, 8 ноября 2018 года ДТЭК Энерго стал одним из участников меморандума, который предполагает совместные действия ключевых энергокомпаний страны по реализации проекта синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E.