ДТЭК инвестировал в добычу угля 3,3 миллиарда долларов

Гендиректор ДТЭК отметил, что Украина через 4-5 лет может полностью покрывать собственную потребность в природном газе

Фото: Анастасия Лесык

ДТЭК инвестировал в добычу угля 3,3 миллиарда долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3fa/4c1/5c73fa4c1a363.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3fa/4c1/5c73fa4c1a363.jpg 2019-02-27T13:58:00+02:00 Экономика Гендиректор ДТЭК отметил, что Украина через 4-5 лет может полностью покрывать собственную потребность в природном газе

Инвестиции ДТЭК в добычу угля за все время работы компании, с 2005 года, превысили $3,3 млрд. Об этом заявил генеральный директор компании Максим Тимченко в ходе Украинского энергетического форума в Киеве.

"Это позволило нам увеличить добычу угля в 2,5 раза, с 11 до 25 млн т. Когда мы начинали наш путь, доля компании на рынке была 25%. За прошедшие годы она выросла до 80%, что сегодня вызывает дискуссии. Но у меня вопрос – разве нам не стоило делать этих инвестиций, чтобы у Украины был свой уголь газовой марки? К нам ли вопрос, почему госсектор провалился в разы и почему мы лишились угольных шахт на Донбассе? Наверное, правильнее говорить о том, что украинский инвестор не побоялся вложить миллиарды долларов в угольную отрасль. Я считаю, что у отрасли есть все основания жить и дальше, быть рентабельной. И есть те технологии, которые позволяют ей эффективно работать без негативного влияния на окружающую среду", – сказал Тимченко.

Генеральный директор ДТЭК также отметил, что считает возможным для Украины через 4-5 лет полностью покрывать собственную потребность в природном газе. В частности, по его словам, ДТЭК увеличил добычу газа с 2014 года в 3,3 раза.

"Выйти на газовую независимость – это реально, если будут созданы условия для частного бизнеса, – отметил Тимченко. – Мы приветствуем аукционы (на новые месторождения, – ред.), которые планируются буквально через неделю. ДТЭК планирует участвовать, поскольку нам интересно применение нашего опыта и технологий, которые мы приобрели за прошедшие годы".

Еще одним направлением для повышения энергобезопасности Украины Тимченко назвал развитие возобновляемых источников энергии. Его компания намерена увеличить объем мощностей ВИЭ до конца текущего года до 1 ГВт.

"У нас, в Украине, хорошие темпы зеленой генерации, и этому надо аплодировать. Это та отрасль, в которую приходят западные инвесторы. У меня огромная надежда, что новый закон о переходе на аукционы будет принят в ближайшее время. И это также будет важный сигнал для западных и украинских инвесторов – вкладывать в это направление. Я убежден, и это часть стратегии ДТЭК – будущее за зеленой генерацией", – резюмировал Тимченко.

Именно ставка на собственные энергоресурсы, по мнению топ-менеджера, способна обеспечить быстрый позитивный эффект для энергетической безопасности Украины.

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