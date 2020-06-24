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ДТЭК категорически против решения НКРЭКУ повысить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии

24 июня, 14:08

НКРЭКУ должен предлагать компромиссные решения, а не разжигать вражду между участниками рынка

По мнению генерального директора D.Trading Виталия Бутенко, такая инициатива НКРЭКУ не только усилит кризис на энергетическом рынке, но и значительно ухудшит ситуацию для промышленности.

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"Мы категорически против таких решений, которые приведут к повышению тарифов для конечного потребителя. Бизнес и энергетика страны – это не колода карт, которыми можно играть, как хочешь. Раньше от подобных бездумных инициатив НКРЭКУ страдали и тепловая генерация, затем атомная, "зеленая" генерация, теперь дошли руки и до промышленных компаний. Такого повышения тарифа Укрэнерго никакая промышленность страны не выдержит. Значит, иначе как диверсией нового рынка такие шаги Регулятора назвать нельзя", – подчеркнул Бутенко.

Генеральный директор D.Trading считает, что для стабилизации ситуации, НКРЭКУ должен предлагать компромиссные решения, а не разжигать вражду между участниками рынка.

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"Есть такое выражение "плохой мир лучше доброй войны". Например, правительство подписало компромиссный Меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику. Это тот самый мир. Итак, тарифы будут снижены, финансовая нагрузка на энергорынок существенно упадет. Это хорошо для нашей энергетической отрасли, но, с другой стороны, перед инвесторами будут погашать долги, и за "зеленую" энергетику будут платить 100%. Это – пример компромисса. И на фоне этого компромиссного решения между правительством и инвесторами Регулятор предлагает повысить тарифы Укрэнерго в 4 раза. Цель этой провокации – создание искусственной войны. Металлурги против "зеленых", производители против потребителей, внешние инвесторы против правительства Украины. Решения надо искать такие, которые работают для всех участников рынка, а не создавать ситуацию, когда одних стравливают с другими", – отметил Бутенко.

Напомним, ранее НКРЭКУ принял решение взымать плату за передачу электроэнергии на экспорт, которое Секретариат Европейского Энергетического сообщества квалифицировал как несоответствующее европейскому законодательству и обязательствам Украины.

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тарифы электроэнергия ДТЭК Укрэнерго НКРЭКУ

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