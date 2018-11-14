ДТЭК Ладыжинская ТЭС повышает безопасность благодаря LED-освещению

За год станция снизит расходы на электроэнергию на 1 млн кВт∙ч или 2,5 млн грн

В турбинном отделении ДТЭК Ладыжинской ТЭС установлена энергоэффективная система освещения для повышения промышленной безопасности. 162 термоустойчивых LED-светильника экономят 75% электроэнергии по сравнению с прежней системой освещения. За год ТЭС снизит на 1 млн кВт∙ч или 2,5 млн грн. расходов на электроэнергию и сократит выбросы СО 2 на 900 тонн.

"Качественное освещение – это комфорт для персонала и промышленная безопасность. Своими силами мы установили порядка 500 LED-светильников снаружи и внутри котлотурбинного цеха, на крыше, в конвейерных галереях топливоподачи и вагоноопрокиде. Убедились в эффективности LED-технологии и пригласили энергосервисную компанию (ЭСКО) для освещения турбинного отделения. ЭСКО инвестировала свои средства в проект, закупила оборудование и выполнила монтаж "под ключ" с гарантией экономии", – рассказал директор ДТЭК Ладыжинской ТЭС Александр Бобрик.

"Каждый LED-светильник мощностью 180 Вт имеет специальную защиту от перегрева в условиях высокой температуры турбинного отделения. Новые светильники прослужат без замены и снижения качества светового потока более 100 тыс. часов (более 11 лет). То есть, мы еще сэкономим и на их обслуживании", – говорит Дмитрий Саволюк, энергоменеджер, начальник цеха наладки и испытаний оборудования ДТЭК Ладыжинской ТЭС.

"Мы комплексно подходим к выполнению подобных проектов. Полностью перепроектировали систему освещения турбинного зала основного корпуса Ладыжинской ТЭС. Теперь система поддерживает два режима работы: полностью автоматический – без вмешательства человека (включение и выключение в зависимости от освещённости с помощью сумеречного реле) и ручной режим. Помимо установки LED-светильников заменили 5,8 км кабельных сетей, проложили 3,5 км кабельных трасс с использованием металлических оцинкованных труб, установили новые шкафы управления освещением. А в процессе работы с руководством Ладыжинской ТЭС согласовали еще 4 новых проекта по модернизации освещения", – рассказал менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Ярослав Казмирук.

"Энергосервис позволяет предприятию-заказчику не отвлекать собственные ресурсы на модернизацию, получить новое эффективное оборудование и гарантированную экономию. Заказчик возвращает инвестиции в течение нескольких лет исключительно за счет достигнутой экономии. Опыт наших проектов по освещению на ТЭС, ЦОФ и металлургических предприятиях показывает экономию 70-90% электроэнергии", – отметил директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.