"ДТЭК Нефтегаз" с начала года уплатил в бюджеты Полтавской области 22,5 млн грн

1 января 2018 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата"

За март 2018 г. компания "ДТЭК Нефтегаз" уплатила 7 млн 868 тыс. грн в бюджеты всех уровней Полтавской области. Таким образом, сумма рентных отчислений компании за І квартал 2018 г. составила 22 млн 464 тыс. грн.

Так, в областной, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных громад, в которых "ДТЭК Нефтегаз" ведет добычу газа, за І квартал 2018 г. компания перечислила:

8 млн 985 тыс. грн – в Полтавский областной бюджет

2 млн 062 тыс. грн – в бюджет Мачухивской ОТГ

1 млн 057 тыс. грн – в бюджет Савинцовского сельсовета

2 млн 748 тыс. грн – в бюджет Ковалевского сельсовета

2 млн 114 тыс. грн – в Миргородский районный бюджет

5 млн 496 тыс. грн – в Шишацкий районный бюджет

Напомним, что c 1 января 2018 года вступил в силу Закон Украины № 1793-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата", принятый Верховной Радой 20 декабря 2016.

Законом предусматривается 2% от ренты направлять в областные бюджеты, 2% – в районные и 1% – в бюджеты местного самоуправления по месту нахождения (добычи) соответствующих природных ресурсов. Исключение составляют бюджеты городов республиканского и областного значения и бюджеты объединенных территориальных общин, которые получат 3%. 95% от ренты поступает в общий фонд государственного бюджета.