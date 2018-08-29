ДТЭК привлек 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции

ДТЭК ВИЭ, операционная компания, консолидирующая активы ДТЭК в возобновляемой энергетике, привлекла заемное финансирование в размере 90 млн евро для строительства первой очереди Приморской ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Запорожской области. Это одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет.

Кредит для строительства первой очереди Приморской ВЭС, где установят первую в Украине цифровую подстанцию, был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

Срок кредитования – 10 лет после ввода станции в эксплуатацию.

Это третье кредитное соглашение с европейскими финансовыми институтами для строительства ветроэнергетических проектов ДТЭК. Для реализации проекта Ботиевской ветроэлектростанции, первой ВЭС в портфеле компании, ДТЭК привлек два кредита в размере 245 млн евро в немецком LandesBank Berlin (Berliner Sparkasse) в 2012-14 гг.

Эту сделку можно считать одной из самых масштабных в рамках привлечения внешнего долгового финансирования на рынке возобновляемой энергетики Украины. Участие ЭКА способствовало успешному заключению кредитного договора в условиях улучшения суверенного кредитного рейтинга и стабилизации макроэкономической ситуации в Украине.

"Приход иностранных инвестиций в энергетические проекты компании свидетельствует о высоком уровне доверия к ДТЭК со стороны международного финансового сообщества. За несколько лет мы привлекли 335 млн евро в немецких банках для строительства новых ветроэлектростанций. В апреле этого года мы подписали контракт на сумму 134 млн евро с китайской СМЕС при поддержке государственного страхового агентства КНР Sinosure для строительства Никопольской СЭС, мощностью 200 МВт. Общая стоимость проекта – 235 млн евро. Такой устойчивый интерес международных инвесторов к возобновляемой генерации в Украине дает нам уверенность в реализации наших стратегических планов – иметь в портфеле 1000 МВт "зеленых" мощностей к 2020 году, – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. – Инвестиции в ВИЭ – это вклад в укрепление энергетической безопасности, диверсификацию энергоресурсов и улучшение экологии. В Энергетической стратегии Украины определен необходимый для страны рост доли возобновляемой генерации в энергопотреблении. К 2035 году она должна составить 25%. Планы ДТЭК полностью отвечают задачам государственной энергетической стратегии".

"BayernLB рад объявить о финансовом закрытии сделки на сумму 90 млн евро по финансированию строительства I очереди Приморской ветроэлектростанции, расположенной на берегу Азовского моря. Вместе со II очередью, которая будет завершена в 2019 году, строительство Приморской ВЭС мощностью 200 МВт станет вкладом в поддержку усилий Украины по увеличению доли "зеленой" энергетики до целевого уровня в соответствии с принятой Директивой ЕС по возобновляемой энергии 2009 г. Сделку поддержало немецкое экспортно-кредитное агентство Euler Hermes и консорциум банков во главе с BayernLB. Хочу выразить благодарность профессиональному подходу команды ДТЭК ВИЭ, благодаря которому были своевременно преодолены все возможные вызовы этого сложного проекта для его реализации в срок", – прокомментировал старший директор Bayerische Landesbank Джетщин Хайнз.

В рамках строительства первой очереди на Приморской ветроэлектростанции будут установлены 26 ветротурбин единичной мощностью 3.8. МВт компании GE. Строительство ВЭС будет завершено в конце 2018 года, а уже в следующем году станция будет подключена к Объединенной Энергосистеме Украины и начнет генерировать "зеленую" электроэнергию.