Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в управление отраслью, ДТЭК требует от НКРЭКУ справедливого и публичного расследования фактов системных манипуляций на рынке электроэнергии, принятия профессиональных решений для стабилизации ситуации в энергетике в интересах Украины и обеспечения энергобезопасности страны.
Непрекращающееся административное вмешательство в работу рынка, непрофессиональные действия со стороны НКРЭКУ, которые начались в 2019 году, оказали и продолжают оказывать негативное влияние на энергетическую отрасль. Искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка привели к самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины.
ДТЭК неоднократно обращал внимание на необходимость реакции НКРЭКУ на сложившуюся ситуацию и принятия оперативных мер по предотвращению манипуляций на рынке электрической энергии, которые заключаются в подаче участниками рынка заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии. Такие действия приводит к умышленному демпингу цен для получения неконкурентных преимуществ отдельными игроками рынка за счет государственных компаний. Именно по этой причине в мае 2020 года объем ценовых заявок, с ценой 55 коп за кВт∙ч, что ниже себестоимости производства всех генерирующих компаний, вырос в 16 раз с 3 млн кВт∙ч до 50 млн. кВт∙ч в сутки. Профицит предложенной электроэнергии и масштабные манипуляции с ценой и объемами заявок на продажу на рынке "на сутки вперед" при полном бездействии со стороны НКРЭКУ стали причинами искусственного снижения цены на электроэнергию.
Манипуляции на рынке "на сутки вперед", искусственные цены на электроэнергию привели к угрозе срыва бесперебойной поставки электроэнергии для реальных потребителей. Во избежание ситуации с обесточиванием потребителей, поставщики электроэнергии перешли к закупке электроэнергии у реальных производителей на рынке двусторонних договоров, минуя спекулянтов и "торговцев воздухом".
ДТЭК в своей деятельности руководствуется исключительно рыночными правилами и правилами установленными НКРЭКУ, действует в рамках украинского законодательства.
ДТЭК отрицает обвинения в свой адрес и требует от НКРЭКУ справедливого и публичного расследования фактов системных манипуляций на рынке электроэнергии.
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