Административное вмешательство, непрофессионализм, ручное регулирование рынка привели к самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины

Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в управление отраслью, ДТЭК требует от НКРЭКУ справедливого и публичного расследования фактов системных манипуляций на рынке электроэнергии, принятия профессиональных решений для стабилизации ситуации в энергетике в интересах Украины и обеспечения энергобезопасности страны.

Непрекращающееся административное вмешательство в работу рынка, непрофессиональные действия со стороны НКРЭКУ, которые начались в 2019 году, оказали и продолжают оказывать негативное влияние на энергетическую отрасль. Искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка привели к самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины.

ДТЭК неоднократно обращал внимание на необходимость реакции НКРЭКУ на сложившуюся ситуацию и принятия оперативных мер по предотвращению манипуляций на рынке электрической энергии, которые заключаются в подаче участниками рынка заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии. Такие действия приводит к умышленному демпингу цен для получения неконкурентных преимуществ отдельными игроками рынка за счет государственных компаний. Именно по этой причине в мае 2020 года объем ценовых заявок, с ценой 55 коп за кВт∙ч, что ниже себестоимости производства всех генерирующих компаний, вырос в 16 раз с 3 млн кВт∙ч до 50 млн. кВт∙ч в сутки. Профицит предложенной электроэнергии и масштабные манипуляции с ценой и объемами заявок на продажу на рынке "на сутки вперед" при полном бездействии со стороны НКРЭКУ стали причинами искусственного снижения цены на электроэнергию.

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Манипуляции на рынке "на сутки вперед", искусственные цены на электроэнергию привели к угрозе срыва бесперебойной поставки электроэнергии для реальных потребителей. Во избежание ситуации с обесточиванием потребителей, поставщики электроэнергии перешли к закупке электроэнергии у реальных производителей на рынке двусторонних договоров, минуя спекулянтов и "торговцев воздухом".

ДТЭК в своей деятельности руководствуется исключительно рыночными правилами и правилами установленными НКРЭКУ, действует в рамках украинского законодательства.

ДТЭК отрицает обвинения в свой адрес и требует от НКРЭКУ справедливого и публичного расследования фактов системных манипуляций на рынке электроэнергии.

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