ДТЭК ВИЭ в 2019 году увеличил капитальные инвестиции на 113% до 8,9 млрд грн

В 2019 году ДТЭК ВИЭ направил на строительство ветровых и солнечных электростанций 8,9 млрд грн, что на 113% больше по сравнению с 2018 годом. Благодаря инвестициям компания ввела в эксплуатацию 740 МВт мощности в зеленой энергетике.

Ввод в эксплуатацию новых электростанций позволил увеличить отпуск зеленой электроэнергии на 106% до 1,4 млрд кВт∙ч в 2019 году. Также положительное влияние на отпуск электроэнергии оказали стабильно высокие показатели готовности оборудования и инфраструктуры ВЭС и СЭС, которые составили 99,6% и 98,5% соответственно, что соответствует лучшим мировым стандартам.

На сегодняшний день действующий портфель проектов ДТЭК ВИЭ составляет 1 000 МВт мощности зеленой генерации, в строительство которых было инвестировано 1,2 млрд евро собственных и заемных средств. Эти инвестиции обеспечат ежегодное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу на 2,6 млн тонн.

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Достижение ясности в регуляторной среде об условиях развития зеленой энергетики в Украине позволит всем игрокам рынка ВИЭ принять решения о дальнейших инвестициях. В настоящий момент инвесторы ВИЭ и правительство Украины под патронатом Европейского Энергетического сообщества участвуют в медиации по вопросу реформирования системы поддержки отрасли.

Одним из вопросов медиации является погашение задолженности за произведенную зеленую электроэнергию. Сегодня долг ГП Гарантированный Покупатель перед компаниями ВИЭ составляет более 9 млрд грн. Уровень расчетов за март 2020 года – 11%, апрель – 5%, май –7%.

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