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ДТЭК выступает за конкуренцию на энергорынке – Захарчук

Сегодня, 15:32

Компания будет инициировать изменения, которые позволят импортерам прийти в Украину на конкурентных условиях

Фото: Pixabay
ДТЭК выступает за конкуренцию на энергорынке – Захарчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d84/52a/5c5d8452a4c59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d84/52a/5c5d8452a4c59.jpg Экономика Компания будет инициировать изменения, которые позволят импортерам прийти в Украину на конкурентных условиях

Энергетическая компания ДТЭК будет инициировать изменения в правила оптового рынка электроэнергии для того, чтобы импортные поставщики имели одинаковые права и обязанности с украинскими производителями.

Об этом в ходе круглого стола в Верховной Раде накануне заявил директор по регуляторным и правовым вопросам компании Алексей Захарчук, сообщают "Украинские новости".

По его словам, ДТЭК всегда поддерживал развитие и реформу рынка электроэнергии в Украине. Поэтому, не дожидаясь старта работы новой модели рынка электроэнергии, компания будет инициировать изменения, которые позволят импортерам прийти в Украину на конкурентных условиях.

"Мы будем инициировать этот вопрос чтобы права и обязанности импортеров электроэнергии были одинаковые с правами и обязанностями украинских производителей", – отметил Алексей Захарчук.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. 

Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

28 декабря 2018 года Антимонопольный комитет Украины закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением.

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Тег электроэнергия, ДТЭК

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Украинские новости

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