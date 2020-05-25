ЕБРР остановил финансирование зеленых проектов в Украине до подписания меморандума с государством – шведский инвестор

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством.

Об этом в интервью изданию Лига.Бизнес сообщил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, пишет politeka.net.

"В Украине более 1200 инвесторов в возобновляемую энергетику, без учета домашних СЭС. Это и ЕБРР, OPIC, украинские и европейские банки, фонды по страхованию рисков и многие другие инвесторы. С ними государству и нужно найти компромисс", – сказал Стурен.

Он подчеркнул, что банки, как правило, неохотно выдают кредиты под строительство проектов альтернативной энергетики, когда в отрасли нет четких правил игры и гарантий от государства.

"Затягивание переговорного процесса парализовало строящиеся и будущие проекты возобновляемой энергетики, в добавок накапливаются долги. Могу сказать точно: за последние полгода никто не начал строить новые проекты. У меня есть коллега по ветроэнергетике, он в июле подписал с ЕБРР первый финансовый документ. Тогда как раз только начали говорить, что нужно снижать тариф. И ЕБРР остановил финансирование", – заявил Стурен.

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По его словам, сейчас также есть проблема оплаты произведенной зеленой энергии из-за чего сектор зеленой энергетики по сути парализован. В частности, долг перед "Винд Крафт" составляет 700 млн грн и деньги не платят уже 3 месяца.

"Важно понимать: эти деньги не идут в карман акционерам. Я думаю, что дивиденды от этих проектов пойдут не раньше, чем через четыре года. А пока это деньги наших поставщиков, подрядчиков и украинских госбанков, которые нас финансировали. Плюс налоги", – уточнил инвестор.

В то же время он подчеркнул, что весь сектор рассчитывает найти компромисс с государством, чтобы дать возможность развивать зеленую энергетику и не обращаться для решения проблем отрасли в арбитражи.

Напомним, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее сообщала, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство наработает для обсуждения с ними проект меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, просмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.

15 мая в Кабинете Министров Украины проходила встреча главы правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

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По информации СМИ, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил президенту Украины Владимиру Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению зеленых тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе зеленых электростанций в Украине.

По мнению главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка, Украине нужно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику относительно снижения зеленых тарифов и таким образом избежать арбитражных разбирательств.

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