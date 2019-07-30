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ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"

Сегодня, 15:41

Об этом говорится в письме в адрес Зеленского за подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Маттео Патроне

/ Фото: president.gov.ua

ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Экономика Об этом говорится в письме в адрес Зеленского за подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Маттео Патроне

Европейский банк реконструкции и развития просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения суда.

Об этом говорится в письме в адрес Зеленского за подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Маттео Патроне, который есть в распоряжении Экономической правды.

"Недавнее прекращение Киевским окружным административным судом решением Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг по тарифам на услуги передачи и диспетчеризации серьезно повлияло на сектор возобновляемой энергетики. В общем, эта ситуация грозит подрывом доверия инвесторов к сектору, а также в целом к Украине как к стабильному направлению для инвестирования. Безусловно, ЕБРР будет очень трудно продолжать дальнейшее финансирование проектов по возобновляемой энергетике", - сказано в письме.

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Соответственно, ЕБРР призывает президента Украины вмешаться и помочь решению проблемы. "Просим Вашей поддержки в решении этого неотложного вопроса платежей производителям возобновляемой энергии. Как один из крупнейших инвесторов в этом секторе, Банк очень надеется, что выплаты компаниям по возобновляемой энергетике будут восстановлены немедленно, и, конечно, готов предоставить всю необходимую поддержку власти в этом вопросе".

Как сообщали СМИ, 27 июня Окружной админсуд Киева в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

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12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 – до 312,14 грн/МВтч.

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" снова обратилось с иском о решении Нацкомиссии с целью отменить новое постановление.

Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и "зеленому" тарифу гарантировать покупателю.

В свою очередь, ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн. Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированному покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.

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Зеленский ЕБРР зеленый тариф рынок электроэнергии

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