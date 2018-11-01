ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее. Такие данные указаны в отчете о региональных экономических перспективах.

Согласно отчету, перспективы экономики Украины улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Выполнение нового соглашения "stand-by" с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года", – отмечает европейский банк.

В 2019 году ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины на 3%, как и ранее. Отмечается, что на 2018-2019 годы приходится погашение значительной части государственного долга в иностранной валюте, что создает риски для данного прогноза.

Также в отчете отмечается, что волатильность валютного курса в целом находилась под контролем в этом году, несмотря на некоторые сезонные отклонения.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман во время отчета по работе Кабинета министров за девять месяцев заявил, что ВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8%.

Международный валютный фонд рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. "Сегодня" разобрался в прогнозе МВФ и выяснил, какими будут курс, ВВП и цены в ближайшие два года. Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%.

В то же время, согласно данным МВФ, Украина стала самой бедной страной Европы. Молдова опередила Украину и занимает 133-е место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134-е место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.