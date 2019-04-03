Эконалог должен оставаться у предприятий и идти только на природоохранные мероприятия – нардепы

Олег Недава и Павел Дзюблик считают, что экологическим налогом нельзя затыкать дыры в государственном и местных бюджетах

Олег Недава. Фото: facebook.com/OlegNedava.

Эконалог должен оставаться у предприятий и идти только на природоохранные мероприятия – нардепы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/49b/b81/5ca49bb817ff4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/49b/b81/5ca49bb817ff4.jpg 2019-04-03T14:37:00+03:00 Экономика Олег Недава и Павел Дзюблик считают, что экологическим налогом нельзя затыкать дыры в государственном и местных бюджетах

Большая часть экологического налога должна возвращаться предприятиям для целевого расходования средств на природоохранные мероприятия. Государству следует обеспечить возврат средств и контроль за их целевым использованием, считают народные депутаты Олег Недава и Павел Дзюблик.

В настоящее время согласно п. 161 ст. 29 Бюджетного кодекса Украины поступления экологического налога в части выбросов двуокиси углерода зачисляются в общий фонд государственного бюджета в размере 100%, от выбросов других видов загрязняющих веществ – в общий фонд государственного бюджета в размере 45% (остальные 55% – в специальный фонд местных бюджетов).

Такой механизм администрирования налога, по мнению экспертов, является неэффективным, поскольку средства распыляются между бюджетами разных уровней, часто используются не по целевому назначению – от ремонта дорог до строительства стадионов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Олег Недава считает, что поступления от экологического налога должны идти исключительно на природоохранные мероприятия.

"Сегодня были разработаны изменения в бюджет, предложенные правительством, когда 45% налогов идет в государственный бюджет и 55% остается на местных уровнях. Когда я предлагал изменения в Бюджетный кодекс, и было поддержано парламентом, это было 80% на местах и 20% в общий фонд государственного бюджета... ", – говорит народный депутат.

Его коллега по парламенту Павел Дзюблик, глава подкомитета по вопросам лесных ресурсов, объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда, также убежден в необходимости реформирования администрирования экологического налога: "Есть зарегистрированный мной и коллегами последний законопроект, который говорит о том, чтобы 80% экологического налога оставалось непосредственно на месте. И только 20% поднималось в общегосударственный бюджет. Потому что, как правило, получается, что большое количество средств, которые поступают в общегосударственный бюджет, не выделяются на те места, которые наиболее загрязнены и наиболее наполняют его".

Народные избранники также работают над тем, чтобы часть экологического налога оставалась предприятиям на свое экологическое переоборудование.

"Это было бы побуждением к непосредственному развитию зеленых технологий в производстве, применению всяких фильтров", – считает Дзюблик.

Несколько иной механизм финансирования природоохранных мероприятий предлагает Недава, который зарегистрировал законопроект о Национальном экологическом фонде.

"Все экологические деньги идут исключительно в этот экологический фонд. И там есть такое предложение, новация, из этого фонда могут быть поддержаны или на возвратной основе, или на компенсации ставок по кредиту, процентов по кредиту, деньги для крупных промышленных предприятий, которые начинают мероприятия по поводу уменьшения влияния на окружающую среду. Там есть такое. И в мире такие практики есть. Но это может быть или обратная основа, или компенсация процентов по кредиту ", – отметил нардеп.

Общее, в чем сходятся оба народных депутата: первое – экологический налог должен направляться именно на природоохранные мероприятия, а не на затыкание дыр в государственном и местном бюджетах; второе – значительная часть эконалога может возвращаться предприятиям для проведения природоохранных мероприятий, а государство должно обеспечить контроль за их целевым использованием.

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