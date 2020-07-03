Эксперт предложил вернуть Роттердам+

Возврат к формуле "Роттердам+" позволит стабилизировать ситуацию в энергоотрасли. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания "Корреспондент".



"Власть в состоянии набраться смелости и принять решение вернуть формулу "Роттердам+". Как временную меру. Как показала практика, это был действенный механизм понятного и прозрачного ценообразования на энергетическом рынке Украины. Утвержденный НКРЭКУ Порядок позволял удерживать цену на уголь для украинских потребителей на уровне 1700 грн за тонну. После его отмены, со второго полугодия прошлого года стоимость угля подскочила до 1900 грн за тонну", – написал Марунич.



Он подчеркнул, после отмены действия формулы только за второе полугодие 2019 года потребителям было нанесено убытков на сумму свыше 4,4 млрд грн.



"Возврат к формульному ценообразованию в настоящее время позволил бы стабилизировать ситуацию в отрасли", - считает Марунич.

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Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т.н. "Амстердам +". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

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