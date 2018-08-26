Эксперты уверены, что достойную пенсию в Украине можно только накопить самостоятельно

Пенсионная реформа в Украине заработала еще в октябре 2017 г. А уже с начала 2019 г. в стране должен был начать функционировать второй уровень пенсионной системы, но Верховная Рада ушла на каникулы, так и не проголосовав за нужные законопроекты, тем самым откладывая внедрение нового уровня. Хоть пенсионную сферу в Украине и продолжают реформировать, особого облегчения пенсионеры пока что не почувствовали, а минимальные выплаты в 1435 грн никак не дают возможности жить полноценно.

Напомним, что всего существует три уровня пенсионной системы: солидарный, накопительный и добровольно накопительный. Некоторые эксперты уверены, что достойную пенсию в Украине возможно только накопить самостоятельно.

"В нынешних условиях достойная пенсия может быть только накоплена. Но накопления не должны быть обязательными. Это принуждение фактически отчуждает человека от их собственных накоплений", – отметил Олег Лиховид, глава комитета финансового рынка и вопросов социальной ответственности бизнеса при Торгово-промышленной палате Украины.

Пока второй уровень пенсионной системы так и не внедрили, а получать хорошую пенсию все же хочется, можно попробовать накопить ее самостоятельно – нет, не откладывая сбережения под матрас или закапывая где-то в трехлитровой банке.

"Ныне действующая пенсионная система не дает никаких гарантий достойного обеспечения пенсионера. К тому же, по прогнозам специалистов, работающая молодежь по достижению ими пенсионного возраста вообще может не получить пенсионного обеспечения. На это влияют такие факторы, как большое количество нетрудоспособных лиц, получающих пенсионное обеспечение, количество работающих людей, с социальных взносов которых осуществляется выплата пенсий, значительная инфляция национальной валюты, и тому подобное", – делится прогнозами в комментарии сайту "Сегодня" Игорь Чудовский, управляющий партнёр Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

Более подробно о том, как же самостоятельно обеспечить себе безбедную старость, читайте в материале сайта "Сегодня": Как самому обеспечить себе достойную пенсию: советы, сложности и преимущества