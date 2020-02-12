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Экспорт электроэнергии – суд приостановил решение НКРЭКУ

12 февраля, 18:32

Плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе, напомнили в ЕС

/ Фото: Pixabay

Окружной административный суд города Киева открыл производство и, тем самым, приостановил действие, принятой 7 февраля Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) правки в Кодекс системы передачи в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии.

Иск был подан "ДТЭК Западэнерго" к НКРЭКУ и третей стороне НЭК "Укрэнерго" в связи с "нарушением международных обязательств взятых на себя Украиной".

На протяжении 15 дней ответчики имеют возможность оспорить данное решение суда.

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Напомним, члены НКРЭКУ 7 февраля приняли данные правки в Кодекс системы передачи раздельным решением членов комиссии.

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Перед принятием решения директор секретариата Энергетического сообщества Европейского Союза Янез Копач направил письмо НКРЭКУ и АМКУ с рекомендацией не утверждать изменения в Кодекс, отметив, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе.

Также напомним, народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил: если из-за решения НКРЭКУ о введении дополнительных платежей для экспортеров экспорт электроэнергии остановится – Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год .

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экспорт электроэнергия админсуд НКРЭКУ

Источник: РБК-Украина

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