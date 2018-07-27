Большой экспорт в Евросоюз: что и куда продает Украина

В 2017 г. Украина экспортировала в европейские страны товаров и услуг более чем на 20 млрд долларов.

Украина продолжает наращивать товарооборот со странами Европейского Союза. Так, только за прошлый год мы экспортировали в Европу товаров и услуг больше чем на 20 млрд долларов. Сейчас именно ЕС является нашим ключевым торговым партнером в экспорте товаров, туда направлено около 40% всего экспорта нашей страны. Сайт "Сегодня" решил разобраться, чем Украина торгует с европейскими странами, куда идет больше всего продукции и какой потенциал у этого сотрудничества.

Сколько Украина экспортирует в ЕС

В Министерстве экономического развития и торговли недавно сообщили, что за первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 43% по сравнению с 2017 г., и составил 6,6 млрд долларов.

"В прошлом году объем экспорта продукции украинских предприятий в страны Евросоюза увеличился на 33% по сравнению с 2016 годом. Причем, произошло это, прежде всего, за счет роста объема продукции предприятий электротехнической и машиностроительной отраслей. За первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в Евросоюз вырос по сравнению с прошлым годом на 43%, что составляет 6,6 млрд долларов", – рассказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив на международном форуме.

Например, всего за 2017 г. Украина экспортировала товаров и услуг на сумму 52,3 млрд долларов, и 20 млрд долларов пришлось именно на страны ЕС, что составило 38,3% всего объема. Правда, пик экспорта в Евосоюз пришелся на 2014 г., когда наша страна отправила туда товаров и услуг на сумму более 20,38 млрд долларов.

А вот в последующие два года – 2015-2016 гг. – наблюдался резкий спад и суммы экспорта едва ли превышали 15 млрд грн.

"Существенное увеличение экспорта в страны Европейского Союза объясняются одной причиной, это начало работы соглашения о зоне свободной торговли Украина-ЕС. Именно это соглашение больше открыло европейский рынок для украинской продукции. Есть, конечно, определенные квоты, но уже на второй год работы соглашения Европейский Союз по большинству позиций увеличил квоты для украинских производителей", – отмечает в комментарии сайту "Сегодня" глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова в свою очередь отмечает, что период с 2014 по 2016 гг. сопровождался существенным экономическим кризисом, что и повлияло на экспортный потенциал Украины.

"2014-2016 гг. – это годы глубоко кризиса, когда упала экономика, плюс были потеряны территории, которые имели значительный экспортный потенциал, прежде всего, в металлургии – это основные внутренние факторы. Что касается внешних факторов, 2014–2016 гг. – это годы замедления экономической динамики во всем мире, поэтому упал спрос на многие товары, в том числе и на те, которые долго время характеризовали экспортную составляющую украинского экспорта", – поясняет эксперт.

Он также добавляет, что огромное влияние оказала и российская агрессия, а также нарушение многих экономических связей, разрушение инфраструктуры и продолжение негативного давления на Украину.

Куда и что продают

Но, несмотря на высокие показатели, активную торговлю Украина ведет далеко не со всеми странами ЕС. Основная часть импорта идет в Польшу и Италию – 15,5% и 14,1% соответственно. На третьем месте располагается Германия, куда мы экспортируем 10% продукции, следом Нидерланды – 9,6%, а также Венгрия и Испания – 7,6% и 7,2%.

Так, по данным Госстата, в Польшу Украина экспортирует в основном зерновые культуры, семена и плоды маслянистых растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, остатки и отходы пищевой промышленности, руды, шлаки и золу, минеральное топливо, черные металлы, электрические машины и древесину.

Набор товаров, которые Украина экспортирует в Германию, почти такой же, но туда отправляется также много одежды, текстильных вещи, а также изделия из древесины и черных металлов.

"Структурно – это, преимущественно, аграрная продукция. Видимо, европейский рынок сегодня один из самых объемных и платежеспособных, ему требуется еще больше украинской аграрной продукции, чем и пользуются наши производители", – поясняет Андрей Новак.

В целом, выделяется пять основных групп товаров, которые Украина экспортирует в ЕС:

черные металлы

электрические машины и оборудование

зерновые культуры

руды, шлак и зола

жиры и масла животного или растительного происхождения.

Что касается экспорта услуг, то чаще всего Украина предоставляет странам ЕС:

транспортные услуги

услуги по переработке материальных ресурсов

услуги в сфере телекоммуникаций, а также компьютерные и информационные

деловые услуги

услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

Интересно отметить, что лидерами по направлению экспорта услуг оказались Великобритания, Германия и Кипр, а вот Польша находится только на четвертом месте.

Также важно отметить, что украинский экспорт тесно связан непосредственно с импортом.

"Украинский экспорт во многом базируется и на импорте. Мы можем говорить о том, что мы выплавляем много металла, но значительная часть этого металла потребляет импортируемые энергоресурсы – уголь, газ и т.д. Также мы можем говорить о том, что мы экспортируем много аграрной продукции, но не стоит забывать, что мы импортируем много удобрений, химической промышленности, которая используется в аграрном секторе. Нужно помнить о том, что наша внешняя торговля – это единое целое, и нельзя отрывать одно от другого", – говорил Юрчишин.

Экспортные перспективы

Украинское правительство настроено достаточно оптимистично, заявляя, что в будущем доля украинского экспорта будет только увеличиваться. Так, по официальным данным, в прошлом году у нашей страны было 159 торговых партнеров. Что касается экспорта в ЕС, то эксперты уверены, в дальнейшем он будет только увеличиваться.

"Такая тенденция сохранится и в будущем, потому что украинская продукция намного дешевле. Во многих случаях она и более экологически чистая из-за того, что у нас последние 25 лет происходит падение промышленности. Ну и, соответственно, крупные украинские аграрные предприятия работают в направлении экологически чистого продукта. А это все то, что очень нужно Европе. Поэтому я думаю, что перспектива очень большая, и мы будем продолжать наращивать аграрный экспорт в Европу", – говорит Новак.

Василий Юрчишин также отмечает, что есть все основания рассчитывать на расширение торговли и экспорта по нескольким причинам. Во-первых, ожидается, что мировая экономическая динамика в этом и в следующем году будет достаточно неплохой и внешний спрос будет способствовать нашему производству. А во-вторых, экономика медленно, но все же перестраивается.

"Много экспортеров выходит на новые рынки, раньше очень многие не утруждали себя и были сориентированы на Россию. Сейчас все больше и больше появляется географически новых регионов, куда поступает украинский экспорт. И есть основания ожидать, что это будет происходить и дальше, украинские экспортеры будут увеличивать свое присутствие на различных рынках. Да и национальная политика будет более благожелательной, более поддерживающей по отношению к экспортерам. Поэтому я думаю, что медленно, но достаточно уверенно в ближайшие пару лет экспортные возможности Украины будут расширяться", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина продает дешевые, а завозит дорогие товары.