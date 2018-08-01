Экспорт вырос на 74%: Порошенко подвел итоги года свободной торговли с Канадой

Сегодня, 09:50

Президент напомнил, что эта страна для Украины – больше, чем просто торговый партнер

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Год назад - 1 августа 2017 года – вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом напомнил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что зона свободной торговли (ЗСТ) с Канадой принесла позитивные результаты.

"Результаты действия Соглашения оказались положительными – по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%. И экспорт товаров продолжает расти: за первые 5 месяцев этого года он увеличился еще на 37%. Такой рост состоялось впервые с 2014 года. И самое главное, что Канада – не только один из ведущих торговых партнеров, но и хороший друг Украины", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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Как ранее заявляла заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская, Украина намерена в течение пяти лет увеличить экспорт в Канаду в 10 раз.

Ранее в Минэкономики Украины также сообщили: чтобы продолжить эффективное торгово-экономическое сотрудничество Украины с Канадой, во второй половине октября-2018 в Канаде проведут украинский-канадский бизнес-форум, который "непременно станет важным событием для обеих наших стран".
экспорт, Канада, Порошенко, зона свободной торговли, ЗСТ, внешняя торговля, свободная торговля, Петр Порошенко

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Источник:

"Сегодня"

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